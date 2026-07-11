Iga Świątek podsumowała Wimbledon. "Doceniłam ten etap"
Iga Świątek za pośrednictwem mediów społecznościowych podsumowała swój sezon rywalizacji na kortach trawiastych. "Powrót na Wimbledon w tym roku był czymś wyjątkowym i zabieram to doświadczenie ze sobą" - napisała tenisistka.
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Świątek podczas tegorocznego sezonu rywalizacji na kortach trawiastych wystąpiła tylko w dwóch oficjalnych turniejach. Raszynianka ze zmaganiami w Bad Homburg pożegnała się na etapie drugiej rundy, kiedy lepsza od niej okazała się Emma Navarro, natomiast z Wimbledonu odpadła w trzeciej rundzie. Obrończynię tytułu z wielkoszlemowej imprezy wyeliminowała Alexandra Eala.
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Na swoim koncie na Instagramie Świątek postanowiła podsumować tę część tegorocznej kampanii.
"Zamykając sezon gry na trawie, muszę przyznać, że naprawdę doceniłam ten etap. Powrót na Wimbledon w tym roku był czymś wyjątkowym i zabieram to doświadczenie ze sobą. Dziękuję Wam wszystkim za wsparcie. Do zobaczenia wkrótce na korcie" - napisała triumfatorka sześciu wielkoszlemowych turniejów.
Warto zaznaczyć, że takie występy na kortach trawiastych oznaczają, ze Świątek na pewno zaliczy spadek w rankingu WTA. W najnowszej aktualizacji Polka spadnie na co najmniej siódme miejsce. Jeżeli finał Wimbledonu wygra Linda Noskova, to Polka znajdzie się na ósmej pozycji.
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