One brylowały na kortach Wimbledonu! Oto najlepsze akcje turnieju kobiet (WIDEO)

Wimbledon 2026 kobiet przeszedł do historii. Za nami dwa tygodnie wielkich emocji, pięknych zagrań oraz długich i efektownych wymian.

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W wielkim finale turnieju triumfowała Linda Noskova. Czeszka po dramatycznym starciu okazała się lepsza od swojej rodaczki Karoliny Muchovej. W najlepszej czwórce znalazły się także Coco Gauff i Marta Kostjuk. Iga Świątek tegoroczne zmagania zakończyła na etapie trzeciej rundy.

Znakomite spotkania, pełne wyjątkowych wymian, można było obserwować jednak od samego początku zmagań. Zobacz najlepsze zagrania wszystkich 127 spotkań Wimbledonu.

Najlepsze akcje turnieju kobiet - Wimbledon 2026 (WIDEO):

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