One brylowały na kortach Wimbledonu! Oto najlepsze akcje turnieju kobiet (WIDEO)
Za nami najbardziej prestiżowy turniej w tenisowym kalendarzu - Wimbledon. Wśród kobiet triumfowała Linda Noskova, która w bezpośredniej walce o tytuł wygrała z Karoliną Muchovą. Nie tylko te dwie panie oczarowały jednak kibiców zgromadzonych na londyńskich kortach. Zobacz najlepsze akcje Wimbledonu 2026 w wykonaniu tenisistek.
Najlepsze akcje Wimbledonu 2026 - kobiety
Niemożliwe, że one wyszły z takich tarapatów! Najlepsze obrony - Wimbledon 2026 kobiet
Najlepsze drop shoty - Wimbledon 2026 kobiet
Najdłuższe wymiany - Wimbledon 2026 kobiet
Najlepsze woleje - Wimbledon 2026 kobiet
Najlepsze loby - Wimbledon 2026 kobiet
Najlepsze passing shoty - Wimbledon 2026 kobiet
Wimbledon 2026 kobiet przeszedł do historii. Za nami dwa tygodnie wielkich emocji, pięknych zagrań oraz długich i efektownych wymian.
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W wielkim finale turnieju triumfowała Linda Noskova. Czeszka po dramatycznym starciu okazała się lepsza od swojej rodaczki Karoliny Muchovej. W najlepszej czwórce znalazły się także Coco Gauff i Marta Kostjuk. Iga Świątek tegoroczne zmagania zakończyła na etapie trzeciej rundy.
Znakomite spotkania, pełne wyjątkowych wymian, można było obserwować jednak od samego początku zmagań. Zobacz najlepsze zagrania wszystkich 127 spotkań Wimbledonu.
Najlepsze akcje turnieju kobiet - Wimbledon 2026 (WIDEO):