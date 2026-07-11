Spory spadek Igi Świątek! Tak wygląda ranking WTA po Wimbledonie

Za nami Wimbledon - najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. W tegorocznej puli nagród znalazła się rekordowa kwota 64,2 mln funtów. Triumfatorzy rywalizacji w grze pojedynczej zarobili po 3,6 mln.

ZOBACZ TAKŻE: 6:0, 6:0 w finale Wimbledonu 2026! Powtórzyła wyczyn Igi Świątek

"Zarobili" także całkiem sporo punktów do światowych notowań. Zwyciężczyni Linda Noskova zainkasowała ich aż 2000. Dzięki temu może mówić o awansie na siódmą lokatę w rankingu WTA.

Liderką listy nadal pozostaje Aryna Sabalenka. Za jej plecami czai się Jelena Rybakina. Na trzecią lokatę w najnowszej aktualizacji wskoczy natomiast Jessica Pegula.

O sporej stracie może mówić Iga Świątek. Polka, która w zeszłym roku wygrała zmagania na trawiastych kortach w Londynie, tym razem dotarła do trzeciej rundy, gdzie lepsza od niej okazała się Alexandra Eala. Z tego powodu 25-latka "straciła" sporo punktów i spadnie na ósme miejsce.

22. lokatę będzie zajmowała Maja Chwalińska. Przypomnijmy, że Dąbrowianka po bardzo pechowym upadku pożegnała się z Wimbledonem już po pierwszej rundzie. 44. miejsce utrzyma Magdalena Fręch, a na 51. pozycję awansuje Magda Linette.

Ranking WTA po Wimbledonie:

1. Aryna Sabalenka - 8550 punktów

2. Jelena Rybakina - 8143

3. Jessica Pegula - 6301

4. Coco Gauff - 5649

5. Mirra Andriejewa - 5293

6. Karolina Muchova - 5168

7. Linda Noskova - 5119

8. Iga Świątek - 4539

9. Amanda Anisimowa - 4353

10. Elina Switolina - 4351

...

22. Maja Chwalińska - 2004

44. Magdalena Fręch - 1208

51. Magda Linette - 1051

KP, Polsat Sport