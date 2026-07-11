Spory spadek Igi Świątek! Tak wygląda ranking WTA po Wimbledonie
Dobiegł końca najbardziej prestiżowy turniej w tenisowym kalendarzu - Wimbledon. Po dość niespodziewanym przebiegu rywalizacji kobiet i zwycięstwie Lindy Noskovej nastąpi sporo przetasowań w rankingu WTA. Co istotne, w nowym notowaniu sporo straci Iga Świątek.
Za nami Wimbledon - najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. W tegorocznej puli nagród znalazła się rekordowa kwota 64,2 mln funtów. Triumfatorzy rywalizacji w grze pojedynczej zarobili po 3,6 mln.
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"Zarobili" także całkiem sporo punktów do światowych notowań. Zwyciężczyni Linda Noskova zainkasowała ich aż 2000. Dzięki temu może mówić o awansie na siódmą lokatę w rankingu WTA.
Liderką listy nadal pozostaje Aryna Sabalenka. Za jej plecami czai się Jelena Rybakina. Na trzecią lokatę w najnowszej aktualizacji wskoczy natomiast Jessica Pegula.
O sporej stracie może mówić Iga Świątek. Polka, która w zeszłym roku wygrała zmagania na trawiastych kortach w Londynie, tym razem dotarła do trzeciej rundy, gdzie lepsza od niej okazała się Alexandra Eala. Z tego powodu 25-latka "straciła" sporo punktów i spadnie na ósme miejsce.
22. lokatę będzie zajmowała Maja Chwalińska. Przypomnijmy, że Dąbrowianka po bardzo pechowym upadku pożegnała się z Wimbledonem już po pierwszej rundzie. 44. miejsce utrzyma Magdalena Fręch, a na 51. pozycję awansuje Magda Linette.
Ranking WTA po Wimbledonie:
1. Aryna Sabalenka - 8550 punktów
2. Jelena Rybakina - 8143
3. Jessica Pegula - 6301
4. Coco Gauff - 5649
5. Mirra Andriejewa - 5293
6. Karolina Muchova - 5168
7. Linda Noskova - 5119
8. Iga Świątek - 4539
9. Amanda Anisimowa - 4353
10. Elina Switolina - 4351
...
22. Maja Chwalińska - 2004
44. Magdalena Fręch - 1208
51. Magda Linette - 1051Przejdź na Polsatsport.pl