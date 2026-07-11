To nie koniec złych informacji dla Igi Świątek. O wszystkim zadecyduje finał Wimbledonu
Iga Świątek podczas tegorocznego Wimbledonu odpadła w trzeciej rundzie. Jak się okazuje, nie jest to koniec złych informacji dla Raszynianki. O wszystkim zadecyduje sobotni finał wielkoszlemowej imprezy.
Świątek, która w zeszłym roku wygrała zmagania na trawiastych kortach w Londynie, w tym roku dotarła do trzeciej rundy, gdzie lepsza od niej okazała się Alexandra Eala. Porażka sprawiła, że Polka zaliczy spory spadek w nadchodzącej aktualizacji rankingu WTA.
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Już wiadomo, że Raszynianka w ogólnoświatowym zestawieniu tenisistek spadnie z trzeciego na siódme miejsce. Może być jednak jeszcze gorzej, jeżeli finał Wimbledonu nie potoczy się po myśli Świątek.
W sobotnim pojedynku naprzeciwko siebie staną Linda Noskova i Karolina Muchova. Gdyby po zwycięstwo sięgnęła pierwsza z wymienionych zawodniczek, to wyprzedziłaby Polkę w rankingu. Sześciokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych znalazłaby się zatem na ósmej pozycji.
Liderką nadal pozostaje Aryna Sabalenka, a za jej plecami czai się Jelena Rybakina. Na trzecią lokatę w najnowszej aktualizacji wskoczy natomiast Jessica Pegula.
Ranking WTA na żywo - stan na 11 lipca:
1. Aryna Sabalenka - 8550 punktów
2. Jelena Rybakina - 8143
3. Jessica Pegula - 6301
4. Coco Gauff - 5649
5. Mirra Andriejewa - 5293
6. Karolina Muchova - 5168
7. Iga Świątek - 4539
8. Linda Noskova - 4419
9. Amanda Anisimowa - 4353
10. Elina Switolina - 4351
Transmisja finału Wimbledonu w sobotę w Polsacie Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz online na platformie Polsat Box Go. Początek meczu o godzinie 17.00. Start przedmeczowego studia o godzinie 13.00.Przejdź na Polsatsport.pl