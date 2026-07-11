To nie koniec złych informacji dla Igi Świątek. O wszystkim zadecyduje finał Wimbledonu

Iga Świątek

Iga Świątek podczas tegorocznego Wimbledonu odpadła w trzeciej rundzie. Jak się okazuje, nie jest to koniec złych informacji dla Raszynianki. O wszystkim zadecyduje sobotni finał wielkoszlemowej imprezy.

To nie koniec złych informacji dla Igi Świątek. O wszystkim zadecyduje finał Wimbledonu
fot. AFP
Iga Świątek może zaliczyć kolejny spadek w rankingu WTA

Świątek, która w zeszłym roku wygrała zmagania na trawiastych kortach w Londynie, w tym roku dotarła do trzeciej rundy, gdzie lepsza od niej okazała się Alexandra Eala. Porażka sprawiła, że Polka zaliczy spory spadek w nadchodzącej aktualizacji rankingu WTA. 

 

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Już wiadomo, że Raszynianka w ogólnoświatowym zestawieniu tenisistek spadnie z trzeciego na siódme miejsce. Może być jednak jeszcze gorzej, jeżeli finał Wimbledonu nie potoczy się po myśli Świątek.

 

W sobotnim pojedynku naprzeciwko siebie staną Linda Noskova i Karolina Muchova. Gdyby po zwycięstwo sięgnęła pierwsza z wymienionych zawodniczek, to wyprzedziłaby Polkę w rankingu. Sześciokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych znalazłaby się zatem na ósmej pozycji. 

 

Liderką nadal pozostaje Aryna Sabalenka, a za jej plecami czai się Jelena Rybakina. Na trzecią lokatę w najnowszej aktualizacji wskoczy natomiast Jessica Pegula. 

Ranking WTA na żywo - stan na 11 lipca: 

1. Aryna Sabalenka - 8550 punktów

2. Jelena Rybakina - 8143

3. Jessica Pegula - 6301

4. Coco Gauff - 5649

5. Mirra Andriejewa - 5293

6. Karolina Muchova - 5168

7. Iga Świątek - 4539

8. Linda Noskova - 4419

9. Amanda Anisimowa - 4353

10. Elina Switolina - 4351

 

Transmisja finału Wimbledonu w sobotę w Polsacie Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz online na platformie Polsat Box Go. Początek meczu o godzinie 17.00. Start przedmeczowego studia o godzinie 13.00.

AA, Polsat Sport
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