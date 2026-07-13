To stało się ze Świątek po Wimbledonie. WTA ogłasza. Niestety

Iga Świątek

Iga Świątek spadła z trzeciego na ósme miejsce w najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek. Na czele niezmiennie od 21 października 2024 pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka, ale jej przewaga nad drugą Kazaszką Jeleną Rybakiną jest już mała.

Tenisistka w białej czapce i koszulce z rakietą w ręce
fot. PAP/EPA
Iga Świątek zanotowała bolesny spadek w rankingu WTA

Spadek Świątek jest efektem jej odpadnięcia już w 3. rundzie Wimbledonu. Rok temu w Londynie triumfowała.

 

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Sabalenka nad Rybakiną ma już tylko 407 pkt przewagi. Białorusinka w Wimbledonie również spisała się wyraźnie gorzej niż rok temu, gdy była w półfinale. Ostatnią edycję zakończyła na 1/8 finału.

 

Na trzecie miejsce awansowała Amerykanka Jessica Pegula.

 

Na najwyższe w karierze pozycje wskoczyły czeskie uczestniczki finału Wimbledonu. Triumfatorka Linda Noskova jest siódma, a pokonana Karolina Muchova - szósta.

 

Pozostałe z Polek nie zanotowały znaczących zmian - Maja Chwalińska spadła z 21. na 22. pozycję, Magdalena Fręch nadal jest 44., a Magda Linette awansowała z 59. na 51. miejsce.

 

W rankingu The Race, obejmującym wyłącznie tegoroczne wyniki i na podstawie którego wyłonionych zostanie osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju WTA Finals, Świątek z dorobkiem 1954 pkt jest sklasyfikowana na 12. pozycji, a Chwalińska ma 1464 i zajmuje 21. miejsce. Prowadzenie zachowała Rosjanka Mirra Andriejewa - 4999.

PAP
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