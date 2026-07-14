Radwańska skomentowała występ Świątek na Wimbledonie. "Trochę się martwiłam"

W trzeciej rundzie Wimbledonu Świątek uległa Eali 6:7 (9), 2:6. Polka przegrała pierwszą partię po tie-breaku, chociaż wcześniej obroniła dwie piłki setowe i odrobiła stratę od stanu 3:5. W drugim secie Filipinka szybko wyszła na prowadzenie 4:0 i ostatecznie wygrała cały mecz.

Dla 25-latki, która w zeszłym roku triumfowała na trawiastych kortach w Londynie, tak szybka porażka oznaczała bolesny spadek w rankingu WTA. Straciła ona mnóstwo punktów i spadła z trzeciej na ósmą pozycję. Na czele niezmiennie od 21 października 2024 roku pozostała Aryna Sabalenka, ale przewaga Białorusinki nad drugą w tabeli Jeleną Rybakiną mocno stopniała.

ZOBACZ TAKŻE: Ekspert porównał mentalność Świątek i Chwalińskiej. "Nie potrafię tego zrozumieć"

Od zwycięstwa w WTA 500 w Seulu we wrześniu 2025 roku zawodniczka pochodząca z Raszyna nie dotarła do finału żadnego turnieju.

Radwańska przeanalizowała to spotkanie na łamach portalu Tennis365.

- Obie zawodniczki zagrały naprawdę świetnie. W pierwszej partii zaprezentowały tenis najwyższej klasy - oceniła 37-latka.

Finalistka Wimbledonu z 2012 roku odniosła się także do słabszej dyspozycji Świątek w dalszych fragmentach spotkania.

- Jedyna rzecz, o którą trochę się martwiłam, to początek drugiego seta, który tak szybko padł łupem Eali. Trzy do zera i dwie straty podania w zaledwie pięć minut. To był dla Igi naprawdę powolny start, przez co ostatecznie przegrała całą partię - stwierdziła.

- Oczywiście potem bardzo mocno walczyła i wracała do gry. Kiedy jednak mierzysz się z kimś na takim poziomie, musisz cały czas utrzymać wysokie tempo i koncentrację. Nie możesz pozwolić sobie na aż tyle wahań swojej dyspozycji, bo to zawsze będzie cię sporo kosztować - dodała.