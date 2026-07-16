Była liderka rankingu WTA zabrała głos w sprawie Świątek! Szczere słowa

25-latka od dłuższego czasu notuje zauważalny spadek formy, a swój ostatni turniej z cyklu WTA wygrała we wrześniu 2025 roku, czyli niemal rok temu. Brak znaczących sukcesów, a także porażka w trzeciej rundzie Wimbledonu, przełożyły się na utratę pozycji w światowym rankingu, w którym Świątek zajmuje obecnie ósmą lokatę.

Bieżące wyniki Polki stały się tematem dyskusji w podcaście "Love All Podcast", w którym głos w tej sprawie zabrała Kim Clijsters.

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- Odnoszę wrażenie, że ona wręcz za bardzo tego pragnie. To staje się jej obsesją. Po wygranej w pierwszej rundzie Wimbledonu dała po sobie odczuć ogromną ulgę, że w ogóle przeszła ten etap. To pokazuje, jak wielkie napięcie wiąże się z wygrywaniem i próbą zdobycia kolejnego Szlema - stwierdziła czterokrotna mistrzyni turniejów wielkoszlemowych.



Clijsters opierając się na swoich obserwacjach, zaznaczyła, że zawodniczka pochodząca z Raszyna narzuca sobie zbyt wysokie wymagania, co skutkuje brakiem koncentracji między poszczególnymi wymianami.

- W jej organizm wkradła się pewna intensywność. To tak, jakby wciąż powtarzała: "muszę się bardziej starać, muszę szybciej poruszać nogami". Ludzie myślą, że trzeba ciężko pracować, ale czasami to po prostu za dużo i należy zacząć pracować mądrzej. Można rozmawiać ze sobą, wywierać na siebie mniejszą presję, robić przerwy i próbować czerpać z tego radość, jednak większość procesów rozgrywa się w głowie - podsumowała była liderka rankingu WTA.

ŁO, Polsat Sport