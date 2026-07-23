To tam Iga Świątek zakończy sezon? Jest oficjalne ogłoszenie

US Open za pasem, ale nie da się ukryć, że sezon tenisowy zbliża się ku końcowi. Większość zawodniczek zakończy zmagania w październiku, a najlepsze osiem uda się do Indian Wells, by tam rozegrać WTA Finals.

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W tym gronie najprawdopodobniej nie znajdzie się Iga Świątek, która nie ma najlepszego sezonu. Dość powiedzieć, że Raszynianka plasuje się obecnie na ósmym miejscu w światowym rankingu, a sezon zaczynała jako druga rakieta świata. Co więcej, Polka nie wygrała, ani nawet nie awansowała w tym sezonie do finału żadnego turnieju. Najdalej dotarła do półfinału w Rzymie, ale tam musiała uznać wyższość Coco Gauff.

Pod koniec września rozpocznie się rywalizacja w Azji. Nazwisko Polki pojawiło się na liście startowej turnieju WTA 1000 w Wuhan. Możliwe, że będzie to ostatni turniej z udziałem 25-latki w sezonie 2026. Zazwyczaj nie brała ona bowiem udziału w późniejszych, mniej punktowanych, zawodach.

WTA w Wuhan odbędzie się w dniach 12-18 października. Rok temu Świątek dotarła tam do ćwierćfinału.

KP, Polsat Sport