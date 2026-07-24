Zaskakujące nagranie Igi Świątek. Nietypowy trening kluczem do sukcesu?

Krystian NatońskiIga Świątek

Po czymś takim niejeden by się zachwiał lub całkowicie upadł i już nie wstał. Tymczasem Iga Świątek jak gdyby nigdy nic, trenowała na pełnych obrotach. O co chodzi? O tajemniczy balast na plecach najlepszej polskiej singlistki. Być może w tym tkwi tajemnica do sukcesu.

Iga Świątek w kamizelce treningowej z dużym pojemnikiem z płynem na plecach.
fot. PAP/Instagram
Iga Świątek ćwiczy z nietypowym obciążeniem przed turniejem w Toronto

Świątek niedawno pochwaliła się za pośrednictwem mediów społecznościowych intrygującym nagraniem z treningu. Polka miała na sobie specjalną kamizelkę, na której został umieszczony olbrzymiej wielkości pojemnik z płynem. Z takim balastem była liderka rankingu WTA musiała biegać po korcie i symulować odbijanie piłki, jednocześnie ćwicząc równowagę, wytrzymałość i koordynację ruchową.

 

25-latka postanowiła zadać pytanie swoim fanom, ile waży jej specjalny ekwipunek, sugerując trzy możliwe odpowiedzi - pięć, dziesięć lub dwadzieścia litrów. Pytanie pozostało jednak bez odpowiedzi.

 

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Sześciokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych przygotowuje się do turnieju WTA w Toronto, który już na początku sierpnia. To jedna z prób generalnych przed US Open.

 

Ostatni raz Świątek rywalizowała na korcie na Wimbledonie, gdzie odpadła w trzeciej rundzie z Alexandrą Ealą i nie obroniła tytułu wywalczonego w 2025 roku. US Open to ostatnia szansa Polki na wielkoszlemowy sukces w tym sezonie po ćwierćfinale Australian Open i czwartej rundzie French Open. Raszynianka od 2022 roku regularnie kończy sezon z przynajmniej jednym takim tytułem. Na kortach w Nowym Jorku święciła sukces właśnie cztery lata temu.

Polsat Sport
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IGA ŚWIĄTEKINNETENIS
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