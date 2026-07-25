Nietypowy trening Igi Świątek! Spotkała się z gwiazdą Barcelony

Iga Świątek

Iga Świątek opublikowała w mediach społecznościowych nagranie ze wspólnego treningu piłkarskiego z Ewą Pajor. Czołowe polskie sportsmenki spotkały się tuż przed wylotem tenisistki na cykl turniejów w Ameryce Północnej.

Iga Świątek w czapce z daszkiem i słuchawkach nausznych, w tle rozmyci ludzie.
fot: PAP
Iga Świątek

Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa udostępniła na swoim Instagramie nagranie, na którym gra w piłkę nożną w towarzystwie napastniczki Barcelony. Polki zaprezentowały serię wymian podań zakończonych strzałami na bramkę. To spotkanie zawodniczka pochodząca z Raszyna podsumowała w opisie opublikowanego posta.

 

- To była fajna zabawa. Nie ma wątpliwości, że na razie będę trzymać się tenisa - zaznaczyła 25-latka.

 

- Za to nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę Ewę Pajor na korcie!

 

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Najlepsza polska piłkarka od sezonu 2024/2025 reprezentuje barwy żeńskiej sekcji "Dumy Katalonii", z którą sięgnęła między innymi po triumf w Lidze Mistrzyń. Z kolei Świątek od dzieciństwa wykazuje zainteresowanie piłką nożną, którą wykorzystuje jako element treningu ogólnorozwojowego.

 

25-latka potraktowała tę aktywność jako część przygotowań do kolejnych startów po niedawnym zakończeniu zmagań na Wimbledonie. Po odpadnięciu w trzeciej rundzie turnieju na trawiastych kortach w Londynie Polka plasuje się na ósmym miejscu w światowym rankingu WTA, tracąc 4011 punktów do prowadzącej Aryny Sabalenki.

 

W sierpniu Świątek wystąpi w turniejach rangi WTA 1000 w Toronto oraz Cincinnati.

 

ŁO, Polsat Sport
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