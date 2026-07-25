Nietypowy trening Igi Świątek! Spotkała się z gwiazdą Barcelony

Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa udostępniła na swoim Instagramie nagranie, na którym gra w piłkę nożną w towarzystwie napastniczki Barcelony. Polki zaprezentowały serię wymian podań zakończonych strzałami na bramkę. To spotkanie zawodniczka pochodząca z Raszyna podsumowała w opisie opublikowanego posta.

- To była fajna zabawa. Nie ma wątpliwości, że na razie będę trzymać się tenisa - zaznaczyła 25-latka.

- Za to nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę Ewę Pajor na korcie!

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Najlepsza polska piłkarka od sezonu 2024/2025 reprezentuje barwy żeńskiej sekcji "Dumy Katalonii", z którą sięgnęła między innymi po triumf w Lidze Mistrzyń. Z kolei Świątek od dzieciństwa wykazuje zainteresowanie piłką nożną, którą wykorzystuje jako element treningu ogólnorozwojowego.

25-latka potraktowała tę aktywność jako część przygotowań do kolejnych startów po niedawnym zakończeniu zmagań na Wimbledonie. Po odpadnięciu w trzeciej rundzie turnieju na trawiastych kortach w Londynie Polka plasuje się na ósmym miejscu w światowym rankingu WTA, tracąc 4011 punktów do prowadzącej Aryny Sabalenki.

W sierpniu Świątek wystąpi w turniejach rangi WTA 1000 w Toronto oraz Cincinnati.

ŁO, Polsat Sport