Nietypowy trening Igi Świątek! Spotkała się z gwiazdą Barcelony
Iga Świątek opublikowała w mediach społecznościowych nagranie ze wspólnego treningu piłkarskiego z Ewą Pajor. Czołowe polskie sportsmenki spotkały się tuż przed wylotem tenisistki na cykl turniejów w Ameryce Północnej.
Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa udostępniła na swoim Instagramie nagranie, na którym gra w piłkę nożną w towarzystwie napastniczki Barcelony. Polki zaprezentowały serię wymian podań zakończonych strzałami na bramkę. To spotkanie zawodniczka pochodząca z Raszyna podsumowała w opisie opublikowanego posta.
- To była fajna zabawa. Nie ma wątpliwości, że na razie będę trzymać się tenisa - zaznaczyła 25-latka.
- Za to nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę Ewę Pajor na korcie!
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Najlepsza polska piłkarka od sezonu 2024/2025 reprezentuje barwy żeńskiej sekcji "Dumy Katalonii", z którą sięgnęła między innymi po triumf w Lidze Mistrzyń. Z kolei Świątek od dzieciństwa wykazuje zainteresowanie piłką nożną, którą wykorzystuje jako element treningu ogólnorozwojowego.
25-latka potraktowała tę aktywność jako część przygotowań do kolejnych startów po niedawnym zakończeniu zmagań na Wimbledonie. Po odpadnięciu w trzeciej rundzie turnieju na trawiastych kortach w Londynie Polka plasuje się na ósmym miejscu w światowym rankingu WTA, tracąc 4011 punktów do prowadzącej Aryny Sabalenki.
W sierpniu Świątek wystąpi w turniejach rangi WTA 1000 w Toronto oraz Cincinnati.
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