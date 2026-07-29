Były trener Igi Świątek w teamie Jeleny Ostapenko?! Nagranie wszystko zdradziło

Iga Świątek

Jelena Ostapenko pochwaliła się w mediach społecznościowych nagraniem z treningu, na którym obecny jest były trener Igi Świątek - Piotr Sierzputowski. Warto dodać, że Łotyszka to jedna z "odwiecznych" rywalek Polki. W sześciu dotychczasowych spotkaniach nasza rodaczka nie mogła znaleźć na nią sposobu.

Jelena Ostapenko i Iga Świątek na zdjęciu ilustracyjnym
fot. PAP/EPA, instagram.com/Jelena Ostapenko
Iga Świątek i Jelena Ostapenko (w kółeczku)

Jelena Ostapenko przygotowuje się obecnie do startów w Ameryce Północnej. W swoich mediach społecznościowych opublikowała film, który nazwała "Rozmową z trenerami podczas treningu".

 

Obecny na nagraniu był Piotr Sierzputowski, szkoleniowiec Igi Świątek w latach 2016-2021. Łotyszka zapytała Polaka, jak się czuje. - Wspaniale. Nie trzeba nic więcej dodawać - nie zwlekał z odpowiedzią.

 

 

Przypomnijmy, że Ostapenko to jedna z "odwiecznych" rywalek Świątek. Łotyszka i Polka mierzył się sześciokrotnie i za każdym razem lepsza okazywała się zawodniczka z Rygi.

Polsat Sport
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