Były trener Igi Świątek w teamie Jeleny Ostapenko?! Nagranie wszystko zdradziło
Jelena Ostapenko pochwaliła się w mediach społecznościowych nagraniem z treningu, na którym obecny jest były trener Igi Świątek - Piotr Sierzputowski. Warto dodać, że Łotyszka to jedna z "odwiecznych" rywalek Polki. W sześciu dotychczasowych spotkaniach nasza rodaczka nie mogła znaleźć na nią sposobu.
Jelena Ostapenko przygotowuje się obecnie do startów w Ameryce Północnej. W swoich mediach społecznościowych opublikowała film, który nazwała "Rozmową z trenerami podczas treningu".
Obecny na nagraniu był Piotr Sierzputowski, szkoleniowiec Igi Świątek w latach 2016-2021. Łotyszka zapytała Polaka, jak się czuje. - Wspaniale. Nie trzeba nic więcej dodawać - nie zwlekał z odpowiedzią.
Przypomnijmy, że Ostapenko to jedna z "odwiecznych" rywalek Świątek. Łotyszka i Polka mierzył się sześciokrotnie i za każdym razem lepsza okazywała się zawodniczka z Rygi.Przejdź na Polsatsport.pl