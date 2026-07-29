Były trener Igi Świątek w teamie Jeleny Ostapenko?! Nagranie wszystko zdradziło

Jelena Ostapenko przygotowuje się obecnie do startów w Ameryce Północnej. W swoich mediach społecznościowych opublikowała film, który nazwała "Rozmową z trenerami podczas treningu".

Obecny na nagraniu był Piotr Sierzputowski, szkoleniowiec Igi Świątek w latach 2016-2021. Łotyszka zapytała Polaka, jak się czuje. - Wspaniale. Nie trzeba nic więcej dodawać - nie zwlekał z odpowiedzią.

Przypomnijmy, że Ostapenko to jedna z "odwiecznych" rywalek Świątek. Łotyszka i Polka mierzył się sześciokrotnie i za każdym razem lepsza okazywała się zawodniczka z Rygi.

Polsat Sport