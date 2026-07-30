Kiedy kolejny turniej Igi Świątek? Gdzie zagra Świątek?

Iga Świątek

Iga Świątek póki co nie wróciła do startów po wielkoszlemowym Wimbledonie. Kiedy kolejny turniej Igi Świątek? Gdzie zagra Świątek?

Iga Świątek w słuchawkach i czapce sportowej, z torbą na ramieniu.
fot. PAP
Iga Świątek

Ostatni czas nie należy do udanych dla Igi Świątek. Polka znajduje się daleko od swojej topowej dyspozycji. Ostatnio występowała na Wimbledonie, gdzie broniła tytułu, lecz tym razem dotarła do trzeciej rundy, przegrywając z Alexandrą Ealą.

 

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Mecz z Filipinką miał miejsce 4 lipca. Od tamtej pory Świątek nie wróciła do gry. Odpoczywała na wakacjach w Grecji.

 

Teraz na horyzoncie Polki znajduje się US Swing, cykl turniejów podprowadzających do ostatniego w tym sezonie Wielkiego Szlema - US Open.

Kiedy kolejny turniej Igi Świątek? Gdzie zagra Świątek?

Kiedy kolejny turniej Igi Świątek? Gdzie zagra Świątek? Kolejnym turniejem Igi Świątek będzie impreza rangi WTA 1000 w Toronto. Potrwa ona w dniach 2-13 sierpnia.

 

W Kanadzie wystąpi także Maja Chwalińska.

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