Pracował z Igą Świątek, teraz został trenerem jej wielkiej rywalki! To oficjalne

Iga Świątek

Był trener Igi Świątek, Piotr Sierzputowski, został szkoleniowcem Jeleny Ostapenko. Łotyszka to odwieczna rywalka Polki. Świątek w sześciu dotychczasowych bezpośrednich pojedynkach za każdym razem opuszczała kort jako przegrana.

Iga Świątek w białej koszulce i czapce z daszkiem trzyma rakietę tenisową, skupiona na grze.
fot. PAP
Iga Świątek

Jelena Ostapenko opublikowała w ostatnich dniach zaskakujący filmik w swoich mediach społecznościowych. Podczas jej treningu obecny był bowiem były szkoleniowiec Igi Świątek, Piotr Sierzputowski.

 

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Teraz sam zainteresowany odniósł się do całej sytuacji. Potwierdził, że nawiązał współpracę z Ostapenko.

 

- Ona sama do mnie zadzwoniła i przedstawiła wizję. Właśnie lecimy do Kanady. Bilet powrotny z Ameryki mam dopiero po US Open. Myślimy o długiej współpracy - powiedział Sierzputowski w rozmowie z portalem sport.pl.

 

Pierwszym startem Ostapenko pod okiem Polaka będzie impreza rangi WTA 1000 w Toronto. Docelowym turniejem w tej części kampanii będzie oczywiście US Open.

 

Sierzputowski był trenerem Świątek w latach 2016-2021. To on poprowadził Polkę do jej pierwszego tytułu wielkoszlemowego - Roland Garros 2020.

 

Ostapenko natomiast to odwieczna rywalka Świątek. Panie mierzyły się sześciokrotnie i za każdym razem górą była Łotyszka.

Polsat Sport
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