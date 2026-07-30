Pracował z Igą Świątek, teraz został trenerem jej wielkiej rywalki! To oficjalne

Jelena Ostapenko opublikowała w ostatnich dniach zaskakujący filmik w swoich mediach społecznościowych. Podczas jej treningu obecny był bowiem były szkoleniowiec Igi Świątek, Piotr Sierzputowski.

ZOBACZ TAKŻE: Rywalka Świątek rozstała się na trzy miesiące. Teraz nastąpił powrót

Teraz sam zainteresowany odniósł się do całej sytuacji. Potwierdził, że nawiązał współpracę z Ostapenko.

- Ona sama do mnie zadzwoniła i przedstawiła wizję. Właśnie lecimy do Kanady. Bilet powrotny z Ameryki mam dopiero po US Open. Myślimy o długiej współpracy - powiedział Sierzputowski w rozmowie z portalem sport.pl.

Pierwszym startem Ostapenko pod okiem Polaka będzie impreza rangi WTA 1000 w Toronto. Docelowym turniejem w tej części kampanii będzie oczywiście US Open.

Sierzputowski był trenerem Świątek w latach 2016-2021. To on poprowadził Polkę do jej pierwszego tytułu wielkoszlemowego - Roland Garros 2020.

Ostapenko natomiast to odwieczna rywalka Świątek. Panie mierzyły się sześciokrotnie i za każdym razem górą była Łotyszka.

Polsat Sport