Polki poznały rywalki w turnieju WTA w Toronto!
Polskie tenisistki poznały rywalki w WTA 1000 w Toronto. W Kanadzie zaprezentują się cztery zawodniczki znad Wisły: Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Magda Linette.
W piątek 31 lipca odbyło się losowanie prestiżowego WTA w Toronto. O aż 1000 punktów zawalczą m.in. Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Magda Linette.
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Świątek i Chwalińska mają w pierwszym meczu tzw. wolny los. Oznacza to, że zmagania rozpoczną od drugiej rundy. W niej Raszynianka może trafić na Xinyu Wang lub Sarę Bejlek, a Dąbrowianka - na Talię Gibson albo Elisabettę Cocciaretto.
Rywalką Fręch w pierwszej rundzie będzie jedna z kwalifikantek. Linette z kolei zmierzy się z Carol Zhao.
Przed rokiem w Toronto najlepsza okazała się Victoria Mboko. Kanadyjska tenisistka w walce o tytuł okazała się lepsza od Naomi Osaki (2:6, 6:4, 6:1).
WTA w Toronto odbędzie się w dniach 2-13 sierpnia.Przejdź na Polsatsport.pl