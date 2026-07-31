Polki poznały rywalki w turnieju WTA w Toronto!

W piątek 31 lipca odbyło się losowanie prestiżowego WTA w Toronto. O aż 1000 punktów zawalczą m.in. Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Magda Linette.

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Świątek i Chwalińska mają w pierwszym meczu tzw. wolny los. Oznacza to, że zmagania rozpoczną od drugiej rundy. W niej Raszynianka może trafić na Xinyu Wang lub Sarę Bejlek, a Dąbrowianka - na Talię Gibson albo Elisabettę Cocciaretto.

Rywalką Fręch w pierwszej rundzie będzie jedna z kwalifikantek. Linette z kolei zmierzy się z Carol Zhao.

Przed rokiem w Toronto najlepsza okazała się Victoria Mboko. Kanadyjska tenisistka w walce o tytuł okazała się lepsza od Naomi Osaki (2:6, 6:4, 6:1).

WTA w Toronto odbędzie się w dniach 2-13 sierpnia.

KP, Polsat Sport