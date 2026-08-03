Świątek ostatni raz zaprezentowała się kibicom 4 lipca podczas pojedynku trzeciej rundy Wimbledonu z Alexandrą Ealą. Niestety, niespodziewanie lepsza okazała się reprezentanta Filipin, która wyeliminowała obrończynię tytułu.

Polka postanowiła dać sobie ponad miesiąc czasu na regenerację przed drugą częścią sezonu. Jego zwieńczeniem będzie wielkoszlemowy US Open. W ramach przygotowań do zmagań w Nowym Jorku ósma "rakieta" świata wystąpi w Toronto.

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W drugiej rundzie przeciwniczką Świątek będzie Bejlek. Czeszka znajduje się na 38. miejscu w rankingu WTA i dotychczas raz rywalizowała z Polką, przegrywając w drugiej rundzie tegorocznego French Open.

Dla 20-letniej zawodniczki z kraju naszych południowych sąsiadów będzie to drugie spotkanie w Toronto. W pierwszej rundzie pokonała Wang Xiy z Chin. Świątek była rozstawiona i nie musiała wychodzić na kort.

Kiedy mecz Iga Świątek - Sara Bejlek? O której godzinie?

Spotkanie drugiej rundy turnieju WTA w Toronto pomiędzy Igą Świątek a Sarą Bejlek zostało zaplanowane na czwartek 6 sierpnia. Godzina nie została jeszcze ustalona.

Krystian Natoński