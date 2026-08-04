Iga Świątek - Sara Bejlek. Relacja live i wynik na żywo

Iga Świątek

Iga Świątek - Sara Bejlek to spotkanie drugiej rundy turnieju WTA w Toronto. Relacja live i wynik na żywo meczu Świątek na Polsatsport.pl.

Czas na kolejny start Igi Świątek. Tym razem najlepsza polska tenisistka zaprezentuje swoje umiejętności podczas turnieju WTA w kanadyjskim Toronto.

 

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Świątek rozpocznie zmagania od drugiej rundy. W tej fazie turnieju jej rywalką będzie Sara Bejlek z Czech.

 

Polka i Czeszka rywalizowały ze sobą kilka miesięcy temu podczas Roland Garros. Wówczas Świątek pewnie wygrała w dwóch setach. Jak będzie tym razem?

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Sara Bejlek na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport
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IGA ŚWIĄTEKTENISTURNIEJE ATP I WTA

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