Iga Świątek - Sara Bejlek. Relacja live i wynik na żywo
Iga Świątek - Sara Bejlek to spotkanie drugiej rundy turnieju WTA w Toronto. Relacja live i wynik na żywo meczu Świątek na Polsatsport.pl.
Czas na kolejny start Igi Świątek. Tym razem najlepsza polska tenisistka zaprezentuje swoje umiejętności podczas turnieju WTA w kanadyjskim Toronto.
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Świątek rozpocznie zmagania od drugiej rundy. W tej fazie turnieju jej rywalką będzie Sara Bejlek z Czech.
Polka i Czeszka rywalizowały ze sobą kilka miesięcy temu podczas Roland Garros. Wówczas Świątek pewnie wygrała w dwóch setach. Jak będzie tym razem?
Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Sara Bejlek na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl