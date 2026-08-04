Czas na kolejny start Igi Świątek. Tym razem najlepsza polska tenisistka zaprezentuje swoje umiejętności podczas turnieju WTA w kanadyjskim Toronto.

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Świątek rozpocznie zmagania od drugiej rundy. W tej fazie turnieju jej rywalką będzie Sara Bejlek z Czech.

Polka i Czeszka rywalizowały ze sobą kilka miesięcy temu podczas Roland Garros. Wówczas Świątek pewnie wygrała w dwóch setach. Jak będzie tym razem?

Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Sara Bejlek na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport