Iga Świątek - Sara Bejlek. Wynik meczu. Kto wygrał Świątek - Bejlek w Toronto?

Iga Świątek

Iga Świątek - Sara Bejlek to mecz drugiej rundy turnieju WTA w Toronto. Kto wygrał mecz Świątek - Bejlek? Jaki był wynik meczu Świątek?

Portret Igi Świątek w czapce i słuchawkach, patrzącej przed siebie ze skupieniem.
fot. PAP
Iga Świątek

Polska zawodniczka, która jest rozstawiona w kanadyjskim turnieju z numerem "7", miała "wolny los" w pierwszej rundzie. Zaczyna więc turniej od drugiej fazy, a jej rywalką będzie Bejlek.

 

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Czeszka ma już za sobą pierwsze spotkanie. Po emocjonującym boju ograła Chinkę Wang Xiyu 6:3, 4:6, 7:5.

Świątek i Bejlek grały ze sobą w maju tego roku podczas Roland Garros. Świątek wygrała 6:2, 6:3.

Świątek - Bejlek. Wynik meczu. Kto wygrał Świątek - Bejlek w Toronto?

O tym, kto wygrał Świątek - Bejlek, przekonamy się już niebawem. Wynik meczu Świątek pojawi się w tekście zaraz po zakończeniu spotkania.

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WTA Toronto: Świątek vs Sara Bejlek. Iga wygra?
IGA ŚWIĄTEKTENISTURNIEJE ATP I WTA
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