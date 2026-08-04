Iga Świątek - Sara Bejlek. Wynik meczu. Kto wygrał Świątek - Bejlek w Toronto?

Polska zawodniczka, która jest rozstawiona w kanadyjskim turnieju z numerem "7", miała "wolny los" w pierwszej rundzie. Zaczyna więc turniej od drugiej fazy, a jej rywalką będzie Bejlek.

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Czeszka ma już za sobą pierwsze spotkanie. Po emocjonującym boju ograła Chinkę Wang Xiyu 6:3, 4:6, 7:5.



Świątek i Bejlek grały ze sobą w maju tego roku podczas Roland Garros. Świątek wygrała 6:2, 6:3.

Świątek - Bejlek. Wynik meczu. Kto wygrał Świątek - Bejlek w Toronto?

O tym, kto wygrał Świątek - Bejlek, przekonamy się już niebawem. Wynik meczu Świątek pojawi się w tekście zaraz po zakończeniu spotkania.

Polsat Sport