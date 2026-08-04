Rozstawiona z numerem siódmym Świątek pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6:0, 6:3 w drugiej rundzie tenisowego turnieju WTA w Toronto.

Polska zawodniczka miała w pierwszej rundzie "wolny los". Na kolejnym etapie turnieju jej rywalką będzie Viktorija Golubic.

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Szwajcarka rozegrała już dwa mecze - najpierw pokonała Kimberly Birrell 7:6(7), 6:4, a następnie wygrała z Donną Vekic 5:7, 6:2, 6:3.

Canadian Open to turniej tenisowy rozgrywany naprzemiennie w Toronto i Montrealu. W latach parzystych mężczyźni rywalizują w Montrealu, a kobiety w Toronto. W latach nieparzystych jest odwrotnie. W 2014 roku kanadyjski turniej wygrała Agnieszka Radwańska.

Kiedy mecz Świątek - Golubic? O której godzinie?

Organizatorzy nie podali jeszcze daty ani godziny meczu Świątek - Golubic. Gdy tylko te informacje zostaną ogłoszone, natychmiast zaktualizujemy ten tekst.

ŁO, Polsat Sport