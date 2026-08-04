Iga Świątek - Viktorija Golubic. Kiedy jest mecz? O której godzinie WTA Toronto?

Iga Świątek

Iga Świątek - Viktorija Golubic to spotkanie trzeciej rundy turnieju WTA w Toronto. Kiedy mecz Świątek - Golubic? O której godzinie? Sprawdźcie poniżej.

Iga Świątek w jasnej koszulce, uśmiechnięta, mówi do mikrofonu na tle niebieskiej ścianki z logotypami sponsorów.
fot: PAP
Iga Świątek

Rozstawiona z numerem siódmym Świątek pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6:0, 6:3 w drugiej rundzie tenisowego turnieju WTA w Toronto.

 

Polska zawodniczka miała w pierwszej rundzie "wolny los". Na kolejnym etapie turnieju jej rywalką będzie Viktorija Golubic.

 

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Szwajcarka rozegrała już dwa mecze - najpierw pokonała Kimberly Birrell 7:6(7), 6:4, a następnie wygrała z Donną Vekic 5:7, 6:2, 6:3.

 

Canadian Open to turniej tenisowy rozgrywany naprzemiennie w Toronto i Montrealu. W latach parzystych mężczyźni rywalizują w Montrealu, a kobiety w Toronto. W latach nieparzystych jest odwrotnie. W 2014 roku kanadyjski turniej wygrała Agnieszka Radwańska.

Kiedy mecz Świątek - Golubic? O której godzinie?

Organizatorzy nie podali jeszcze daty ani godziny meczu Świątek - Golubic. Gdy tylko te informacje zostaną ogłoszone, natychmiast zaktualizujemy ten tekst.

ŁO, Polsat Sport
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