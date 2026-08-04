Iga Świątek - Viktorija Golubic. Kiedy jest mecz? O której godzinie WTA Toronto?
Iga Świątek - Viktorija Golubic to spotkanie trzeciej rundy turnieju WTA w Toronto. Kiedy mecz Świątek - Golubic? O której godzinie? Sprawdźcie poniżej.
Rozstawiona z numerem siódmym Świątek pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6:0, 6:3 w drugiej rundzie tenisowego turnieju WTA w Toronto.
Polska zawodniczka miała w pierwszej rundzie "wolny los". Na kolejnym etapie turnieju jej rywalką będzie Viktorija Golubic.
ZOBACZ TAKŻE: "Trudno się przyzwyczaić". Hurkacz zabrał głos po awansie w Montrealu
Szwajcarka rozegrała już dwa mecze - najpierw pokonała Kimberly Birrell 7:6(7), 6:4, a następnie wygrała z Donną Vekic 5:7, 6:2, 6:3.
Canadian Open to turniej tenisowy rozgrywany naprzemiennie w Toronto i Montrealu. W latach parzystych mężczyźni rywalizują w Montrealu, a kobiety w Toronto. W latach nieparzystych jest odwrotnie. W 2014 roku kanadyjski turniej wygrała Agnieszka Radwańska.
Kiedy mecz Świątek - Golubic? O której godzinie?
Organizatorzy nie podali jeszcze daty ani godziny meczu Świątek - Golubic. Gdy tylko te informacje zostaną ogłoszone, natychmiast zaktualizujemy ten tekst.Przejdź na Polsatsport.pl