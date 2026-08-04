Iga Świątek wraca do gry. "To był dobry moment, żeby żyć innym życiem niż to tenisowe"

Kanadyjski „tysięcznik” jest na zmianę rozgrywany w Montrealu i w Toronto. Świątek rok temu rywalizowała w Montrealu, gdzie dotarła do 1/8 finału. Dwa lata temu natomiast opuściła turniej w Toronto, by mieć więcej czasu na odpoczynek po igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

- Ostatni raz byłam tu w 2022 roku, więc czuję się trochę, jakbym przyjechała w nowe miejsce, bo większość innych miast w tourze znam całkiem dobrze, ale tego nie. Cieszę się, że tu jestem. Dobrze się bawiłam w Warszawie, przygotowując się do sezonu na kortach twardych i kontynuujemy to tutaj - powiedziała 25-letnia tenisistka.

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Ósma w światowym rankingu Raszynianka wraca do rywalizacji po kilku tygodniach przerwy. Jej ostatnim turniejem był wielkoszlemowy Wimbledon, w którym broniła tytułu, jednak odpadła w trzeciej rundzie. Po zakończeniu zmagań na trawie w Londynie znalazła czas na bardzo potrzebny relaks.

- To było siedem, może osiem dni. Byłam w Grecji z przyjaciółmi, więc było całkiem fajnie. Był to czas, kiedy nawet nie myślałam o tenisie, tylko oglądałam mecze Huberta Hurkacza, ale nic poza tym. To był dobry moment, żeby się zrelaksować i żyć innym życiem niż to tenisowe - zauważyła sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa.

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Turniej w Toronto, mimo że odbywa się w środku lata, jest znany z tego, że towarzyszą mu opóźnienia związane z opadami deszczu. Nie brakowało ich też już w rozpoczętej w poniedziałek edycji. Podczas konferencji prasowej przed rozpoczęciem zmagań Świątek została zapytana o to, jak radzi sobie z takimi opóźnieniami.

- Dobrze jest nie być cały czas w pełnej gotowości. Jeśli wiesz, że nie zagrasz przez najbliższe dwie, trzy godziny, to trzeba się zrelaksować, bo jeśli cały czas będziesz się utrzymywał w stanie przedmeczowej adrenaliny, to zanim zacznie się gra, zdążysz się spalić. Trzeba utrzymywać energię na odpowiednim poziomie i nastawić się właściwie dopiero przed samą grą. Szczerze mówiąc tych przerw jest coraz mniej, bo wiele kortów i tak jest teraz zadaszonych, chyba że gra się na kortach zewnętrznych, to wtedy jest tego więcej - oceniła Polka.

Rozstawiona z numerem siódmym Świątek w pierwszej rundzie miała tzw. wolny los. W drugiej rundzie we wtorek jej rywalką będzie notowana na 38. miejscu w światowym rankingu Czeszka Sara Bejlek.

BS, PAP