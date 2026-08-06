Rozstawiona z numerem 7. Iga Świątek pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6:0, 6:3 w drugiej rundzie tenisowego turnieju WTA Masters 1000 w Toronto. Mecz trwał godzinę i 35 minut.

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Polka zmierzy się teraz z Viktoriją Golubic, która wygrała z Donną Vekić 5:7, 6:2, 6:3. W 2019 roku Świątek została wyrzucona przez Szwajcarkę z Wimbledonu. Kolejne trzy starcia zwyciężyła jednak Świątek.

Canadian Open to turniej tenisowy rozgrywany naprzemiennie w Toronto i Montrealu. W latach parzystych mężczyźni rywalizują w Montrealu, a kobiety w Toronto. W latach nieparzystych jest odwrotnie. W 2014 roku kanadyjski turniej wygrała Agnieszka Radwańska.

Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Viktorija Golubic na Polsatsport.pl.

MS, PAP