WTA w Toronto: Iga Świątek - Viktorija Golubic. Relacja live i wynik na żywo
Iga Śwątek zmierzy się ze Szwajcarką, Viktoriją Golubic, w 1/16 finału turnieju WTA w Toronto. Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Viktorija Golubic na Polsatsport.pl.
Rozstawiona z numerem 7. Iga Świątek pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6:0, 6:3 w drugiej rundzie tenisowego turnieju WTA Masters 1000 w Toronto. Mecz trwał godzinę i 35 minut.
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Polka zmierzy się teraz z Viktoriją Golubic, która wygrała z Donną Vekić 5:7, 6:2, 6:3. W 2019 roku Świątek została wyrzucona przez Szwajcarkę z Wimbledonu. Kolejne trzy starcia zwyciężyła jednak Świątek.
Canadian Open to turniej tenisowy rozgrywany naprzemiennie w Toronto i Montrealu. W latach parzystych mężczyźni rywalizują w Montrealu, a kobiety w Toronto. W latach nieparzystych jest odwrotnie. W 2014 roku kanadyjski turniej wygrała Agnieszka Radwańska.
Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Viktorija Golubic na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl