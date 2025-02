Świątek naprawdę może to zrobić! Tylko jeden taki przypadek w XXI wieku

Iga Świątek udanie zainaugurowała turniej WTA w Dosze. Polka w drugiej rundzie (w pierwszej była rozstawiona i nie musiała grać) pokonała Marię Sakkari 6:3, 6:2 i pozostaje jedną z największych faworytek do końcowego triumfu. A byłby to jej czwarty z rzędu w tych rozgrywkach, przez co nawiązałaby do wyczynu Caroline Wozniacki.