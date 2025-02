Świątek zdradza sekret triumfów w Katarze. Czy uda się jej sięgnąć po czwarty tytuł?

Iga Świątek to absolutna dominatorka turnieju w Dosze. Polka wygrywała tam aż trzykrotnie, a teraz stanie przed szansą na czwarty tytuł. Wiceliderka rankingu WTA wyjawiła sekret jej niesamowitej gry na kortach w Katarze.

14 wygranych i jedna porażka - tak prezentuje się obecny bilans spotkań Igi Świątek w Dosze. Od 2022 roku nasza najlepsza tenisistka zwycięża seryjnie w tych zawodach. Co ciekawe, jej ostatnia porażka miała miejsce pięć lat temu. Wtedy w 2020 roku lepsza od Polki okazała się Rosjanka Swietłana Kuzniecowa. Teraz Świątek zdradziła, gdzie tkwi sukces w jej znakomitej dyspozycji na katarskich kortach.

ZOBACZ TAKŻE: Nieoczekiwany gość na meczu Aryny Sabalenki. Wywołał niemałe poruszenie

- Szczerze mówiąc, ciężko powiedzieć. Z tego, co pamiętam, to nie jest tak, że grałam bezbłędnie, więc to nie jest tak, że te turnieje były idealne, ale w pewnym momencie zawsze znajdowałam jakieś rozwiązanie - tłumaczyła Świątek w wywiadzie dla portalu Tennis Infinity.

Czterokrotna triumfatorka Roland Garros przyznaje, że cierpliwość jest jej kluczem do zwycięstw.

- Myślę, że warunki tutaj są dość trudne i byłam wystarczająco cierpliwa, aby skupić się na swojej grze - dodała.

23-letnia zawodniczka zaznacza jednak, że nie myśli o kolejnym triumfie, lecz koncentruje się na każdym z najbliższych spotkań.

- Skupiam się już na następnym meczu, nie wracając do tego, co wydarzyło się w zeszłym roku - podsumowała.

Polka w swoim pierwszym spotkaniu pokonała Greczynkę Marię Sakkari, z kolei teraz przyjdzie jej się zmierzyć z utalentowaną czeską zawodniczką - Lindą Noskovą.

Szymon Stępień, Polsat Sport