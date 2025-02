Iga Świątek z pierwszą porażką od pięciu lat! Niesamowita seria przerwana

Ostapenko to tenisistka, która jak mało kto potrafi grać przeciwko Świątek. Dość powiedzieć, że do półfinałowego starcia Łotyszka przystępowała z serią czterech kolejnych wygranych w meczach z tenisistką pochodzącą z Raszyna. Świątek do tej pory jeszcze nie pokonała Ostapenko.

Nie inaczej było w WTA Doha 2025. Ostapenko w półfinale ograła Świątek w dwóch setach i wywalczyła awans do finału, piąty raz w karierze pokonując 23-latkę.

Świątek walczyła o czwarty triumf z rzędu w katarskiej imprezie. W WTA Doha ostatniej porażki doznała... pięć lat temu, gdy w drugiej rundzie przegrała z Rosjanką Swietłaną Kuzniecową.

W kolejnej edycji nie startowała, a od 2022 roku była tam niepokonana, notując serię 15 kolejnych wygranych meczów i trzech końcowych triumfów. Kapitalną passę Świątek zakończyła Ostapenko, wywalczając awans do wielkiego finału tegorocznej edycji.

BS, Polsat Sport