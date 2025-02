Iga Świątek poznała rywalkę w Dubaju. Będzie hit!

Przypomnijmy, że Świątek przystępuje do rozgrywek w Zjednoczonych Emiratach Arabskich po porażce w półfinale WTA w Dausze z Jeleną Ostapenką, z którą ma fatalny bilans spotkań 0-5. Co ciekawe, Łotyszka już zdążyła odpaść z turnieju w Dubaju.

Tymczasem przeciwniczką Świątek w drugiej rundzie tychże rozgrywek będzie Azarenka. Można zatem śmiało stwierdzić, że będzie to jeden ze szlagierów tego etapu turnieju. Białorusinka to bowiem była liderka rankingu WTA - z 2012 roku. Dwukrotnie wygrała Australian Open. Była również w półfinale French Open i dwukrotnie w półfinale Wimbledonu. Trzykrotnie dotarła do finału US Open. Wygrała w 21 turniejach rangi WTA. Zdecydowanie jej najlepszy okres w karierze miał miejsce w poprzedniej dekadzie.

Od kilku lat Azarenka nie odnosi tak spektakularnych sukcesów, ale nadal jest zaliczana do czołówki światowej. Obecnie plasuje się na 34. miejscu w rankingu WTA, a w 1/32 finału zmagań w Dubaju pokonała Kalininę w trzech setach. Najpierw przegrała 2:6, a następnie wyszła z dużych opresji, wygrywając po tie-breaku w drugiej partii 7:4. W trzecim secie o sukcesie 35-latki zadecydowało jedno przełamanie, co dało jej zwycięstwo 6:4.

Wiktoria Azarenka - Anhelina Kalinina 2:6, 7:6, 6:4

