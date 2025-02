Świątek skomentowała występ w Dausze. Jej słowa mogą zaskakiwać

Świątek była faworytką do wygranej w Dausze do momentu... trafienia w półfinale na Ostapenkę. Nie ma drugiej takiej tenisistki jak Łotyszka, która umiałaby tak świetnie radzić sobie przeciwko Polce. Wystarczy powiedzieć, że bilans pojedynków obu zawodniczek wynosi obecnie 5-0 dla Ostapenko.

Łotyszka nie tylko wygrała, ale uczyniła to w niesamowicie efektownym stylu, pozwalając Świątek na zdobycie zaledwie jednego gema w drugim secie.

Mogłoby wydawać się, że brązowa medalistka igrzysk olimpijskich będzie czuła rozgoryczenie po przegranym półfinale. Nic bardziej mylnego.

- Czuję się świetnie, ponieważ mam za sobą kilka naprawdę dobrych meczów w Dausze. Oczywiście poza ostatnim. Mogę zatem powiedzieć, że jestem zadowolona z poziomu, który prezentuję. Pracujemy z Wimem (Fissettem - trenerem Świątek - przyp. red.) nad pewnymi zmianami technicznymi. Dla mnie najważniejsze jest to, że potrafię wdrażać to na korcie. Czuję, że notuję progres i uczę się nowych rzeczy. W Dubaju istotne będzie, aby dostosować się do nowych warunków - powiedziała Świątek w rozmowie z oficjalną stroną WTA.

W Dubaju najlepsza polska singlistka będzie bronić punktów, które wywalczyła w zeszłym roku, dochodząc do półfinału.

- Pytania o wygranie turnieju są dla mnie czymś normalnym. Zawsze staram się powalczyć o zwycięstwo, co jest moim celem, podobnie jak dobra gra. Mam teraz jeden dzień więcej na odpoczynek niż rok i dwa lata temu. To sprawia, że czuję się dobrze i nie odczuwam zmęczenia fizycznego - zaznaczyła.

Świątek turniej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich rozpocznie od drugiej rundy.

