Iga Świątek zabrała głos po porażce! "Szybki czas na wyciągnięcie wniosków"

Iga Świątek przeżywa dość trudny czas sportowo, po tym jak przyzwyczaiła wielu kibiców do notorycznie notowanych sukcesów na światowych arenach. Polka odpadła z dwóch turniejów WTA z rzędu. O ile wiele tenisistek mogłoby zazdrościć takiego wyniku, tak w przypadku Świątek jest to dość niespotykana sytuacja.

Wszystko zaczęło się od turnieju w Dosze. W tegorocznej edycji katarskiej imprezy wiceliderka rankingu WTA zakończyła zmagania na półfinale, gdzie musiała uznać wyższość Jeleny Ostapenko z Łotwy. Porażka z Łotyszką jest o tyle bolesna, że Ostapenko to tenisistka, która jak mało kto potrafi grać przeciwko Świątek. Dość powiedzieć, że do półfinałowego starcia zawodniczka z północnej Europy przystępowała z serią czterech kolejnych wygranych w meczach z tenisistką pochodzącą z Raszyna. Świątek do tej pory jeszcze nie pokonała Ostapenko.

Polka oficjalnie zabrała głos po obu turniejach na Półwyspie Arabskim. Tenisistka opublikowała wyczerpujący post na Instagramie, gdzie podzieliła się swoimi przemyśleniami.

- Z pewnością nie były to wyniki i gra, których chciałam i jasne, że potrzebowałam kilku godzin, aby to przerobić i przetrawić. Niemniej jednak, ciężka praca i tour trwają cały czas, prawda? A więc teraz szybki czas na zmianę perspektywy i wyciągnięcie wniosków. Do zobaczenia wkrótce w tenisowym raju w Kalifornii! Dziękuję Doha, dziękuję Dubaj - napisała Świątek na Instagramie (pisownia oryginalna).

Porażka w ćwierćfinale spowodowała z kolei, że raszynianka nie obroni w Dubaju wszystkich punktów za ubiegłoroczny półfinał. Wcześniej straciła także sporo za nieobronienie tytułu w Dausze. W najnowszym notowaniu światowego rankingu wciąż będzie zajmować drugie miejsce, ale jej strata do liderki Sabalenki wzrośnie już do 1091 punktów.

Przed Polką jednak najpierw chwila przerwy. Kolejnym turniejem będzie dla niej WTA 1000 w Indian Wells, w którym będzie bronić tytułu. Początek imprezy w Kalifornii 5 marca.

PI, Polsat Sport