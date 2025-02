Iga Świątek zrobiła to w przerwie między treningami. Nie umknęła fotoreporterom

Iga Świątek ma za sobą nieco trudniejszy czas. Polka nie odniosła sukcesów w turniejach w Dosze i Dubaju, a we wcześniejszych latach radziła sobie tam świetnie. Teraz raszynianka szykuje się do startu w Indian Wells. Między treningami znalazła czas na chwilę relaksu.

Iga Świątek przeżywa dość trudny czas sportowo, po tym jak przyzwyczaiła wielu kibiców do notorycznie notowanych sukcesów na światowych arenach. Polka odpadła z dwóch turniejów WTA z rzędu. O ile wiele tenisistek mogłoby zazdrościć takiego wyniku, tak w przypadku Świątek jest to dość niespotykana sytuacja.

Rozgrywki w Dubaju miał być dla Świątek szansą, by przybliżyć się do Sabalenki. Pochodząca z Raszyna zawodniczka odpadła ze zmagań w Zjednoczonych Emiratach Arabskich już w swoim trzecim starciu. Przez to przewaga Białorusinki, zamiast się zmniejszyć, to jeszcze bardziej się powiększyła. Sabalenka nadal plasuje się na pierwszym miejscu w rankingu, a Świątek do swojej największej rywalki brakuje 1091 punktów.

Teraz 23-latka przygotowuje się do startu w prestiżowym Indian Wells. Ciężko trenuje, ale potrafi znaleźć też chwilę na odpoczynek. Właśnie podczas jednego z takich momentów wybrała się na mecz NBA. Na meczu koszykówki pomiędzy Golden State Warriors a Charlotte Hornets wyłapały ją telebimy. Gdy tylko ukazała się na ekranie, została przywitana gromkimi brawami.

Giving a warm welcome to Polish professional tennis player, @iga_swiatek 👋 pic.twitter.com/8hQfJqzeM3 — Chase Center (@ChaseCenter) February 26, 2025

Turniej w Indian Wells odbędzie się w dniach 3-16 marca.