Iga Świątek wróci na trawę! Organizatorzy właśnie to potwierdzili

Relacja Igi Świątek z nawierzchnią trawiastą jest dosyć skomplikowana. To na niej Polka ma jak dotąd największe problemy, ponieważ styl gry 23-latki nie jest do końca przystosowany do takich kortów.

Raszynianka mimo to jest zmotywowana, by stale podnosić swój poziom na "zielonym dywanie", a w tym roku są ku temu duże perspektywy. Przede wszystkim w kalendarzu obecnej kampanii nie ma igrzysk olimpijskich, ale pozytywny wpływ w tym aspekcie może mieć także fakt, że Świątek prowadzi nowy trener - Wim Fissette.

Polka regularnie w głównym tourze występuje od 2019 roku. Do tej pory w trzech sezonach (2019, 2021, 2023) brała udział w zmaganiach na trawie, które odbywały się tuż przed Wimbledonem. Często odpuszczała je z uwagi na odpoczynek po Rolandzie Garrosie, w którym zazwyczaj docierała do końcowych rund.

Świetne wieści. Tam Świątek będzie przygotowywać się do Wimbledonu

W czwartek organizatorzy turnieju WTA 500 w Bad Homburgu ogłosili, że Polka w tym roku wystartuje w ich imprezie. W 2023 roku raszynianka triumfowała w Niemczech w trzech meczach, docierając do półfinału. Na tym etapie wycofała się jednak z dalszych zmagań. Następnie z kolei Świątek osiągnęła swój najlepszy dotychczas rezultat na Wimbledonie, meldując się w ćwierćfinale i odpadając dopiero po niezwykle zaciętym boju z Eliną Switoliną.

Zawody w Bad Homburgu odbędą się w dniach 21-28 czerwca. Do okresu gry na trawie zatem jeszcze dużo czasu. Teraz przed pięciokrotną mistrzynią wielkoszlemową wyzwania na hardzie. Polka weźmie udział w serii "Sunshine Double", czyli prestiżowych zmaganiach WTA 1000 w Indian Wells i Miami. Rywalizacja na Florydzie toczyć się będzie w marcu.