Już 5 marca 2025 roku na kortach Indian Wells Tennis Garden odbędzie się charytatywny turniej pokazowy Eisenhower Cup, stanowiący preludium do prestiżowego turnieju Indian Wells. W tegorocznej edycji, rozgrywanej w dynamicznej formule Tie Break Tens, udział weźmie osiem par mieszanych, w tym polski duet: Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Transmisja z tego wydarzenia w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

Zasady i format turnieju

Eisenhower Cup rozgrywany jest w formacie Tie Break Tens, gdzie każdy mecz toczy się do 10 punktów, co gwarantuje szybkie i emocjonujące widowisko. Zawodnicy i zawodniczki rywalizują w systemie pucharowym, co oznacza, że porażka eliminuje parę z dalszej gry.

Lista uczestników

Oprócz polskiego duetu, na korcie zobaczymy następujące pary:

- Jelena Rybakina i Taylor Fritz



- Paula Badosa i Stefanos Tsitsipas

- Emma Navarro i Ben Shelton



- Maria Sakkari i Casper Ruud



- Madison Keys i Tommy Paul



- Katie Boulter i Alex de Minaur



- Jasmine Paolini i Lorenzo Musetti

Warto dodać, że tytułu bronić będą Amerykanie - Navarro i Shelton.

Polacy w Eisenhower Cup

Iga Świątek i Hubert Hurkacz mają już doświadczenie w tych rozgrywkach. W 2023 roku dotarli do finału, ulegając jedynie Arynie Sabalence i Taylorowi Fritzowi 8:10. Rok później odpadli w pierwszej rundzie po porażce z Paulą Badosą i Stefanosem Tsitsipasem, późniejszymi finalistami, 2:10. Tegoroczny turniej będzie więc dla nich szansą na pierwszy tytuł.

Eisenhower Cup tradycyjnie poprzedza główny turniej BNP Paribas Open (Indian Wells), który odbędzie się w dniach 5–16 marca 2025 roku.

Gdzie obejrzeć Eisenhower Cup 2025? O której godzinie?

Eisenhower Cup 2025 odbędzie się w środę, 5 marca, o godzinie 4 naszego czasu. Transmisja ze zmagań czołowych tenisistów i tenisistek świata w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.