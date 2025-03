Tak wygląda drabinka turnieju WTA w Indian Wells! Co z Igą Świątek?

Magda Linette zagra z Amerykanką Peyton Stearns w pierwszej rundzie tenisowego turnieju w Indian Wells. Iga Świątek i Magdalena Fręch do rywalizacji przystąpią od drugiej rundy.

Rywalką Świątek, która w Indian Wells triumfowała w 2022 i 2024 roku, będzie Francuzka Caroline Garcia, albo Amerykanka Bernarda Pera. Natomiast potencjalną przeciwniczką Polki w 3. rundzie jest Tunezyjka Ons Jabeur (nr 32.).

W tej samej ćwiartce co wiceliderka światowego rankingu znalazła się m.in. mistrzyni olimpijska z Paryża Chinka Qinwen Zheng (nr 8.).

Rywalką Fręch (nr 30.) będzie Włoszka Lucia Bronzetti, albo Ukrainka Anhelina Kalinina. Jeśli Polka awansuje do 3. rundy, to może w niej zmierzyć się z liderką listy WTA - Białorusinką Aryną Sabalenką.

Linette na liście WTA jest 36., a Stearns sklasyfikowano na 44. pozycji. Do tej pory ze sobą nie grały. Jeśli Polka awansuje do drugiej rundy, to zagra w niej z Amerykanką Jessicą Pegulą (nr 4.).

Mecze pierwszej rundy zaplanowano na środę i czwartek.

WTA 1000 Indian Wells draw#BNPParibasOpen | #czasnatenis pic.twitter.com/QotGpRBZqf — Z kortu - informacje tenisowe | Tennis news (@z_kortu) March 4, 2025

AA, PAP