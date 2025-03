Ranking WTA po zwycięstwie Igi Świątek. Ile Polka traci do Aryny Sabalenki?

Iga Świątek w piorunującym stylu otworzyła tegoroczną edycję Indian Wells. Podopiecznej Wima Fissette'a do wiktorii nad Caroline Garcią wystarczyło zaledwie 61 minut. Polka odniosła pewną wiktorię 6:2, 6:0, awansując do 1/16 finału, gdzie zmierzy się z Dajaną Jastremską.

Ranking WTA - jak wygląda po meczu Igi Świątek

W ścisłej czołówce na światowych listach nie doszło do zmian po zwycięstwie raszynianki. Świątek nadal plasuje się na drugim miejscu, a do pierwszej Aryny Sabalenki traci 1916 "oczek".

Podczas Indian Wells Polka ma do obrony 1000 punktów. Świątek bowiem przed rokiem okazała się najlepsza w Kalifornii. To powoduje zatem, że nawet w przypadku końcowej wiktorii, raszynianka nie wyprzedzi Sabalenki w oficjalnym zestawieniu, bez względu na to, jaki wynik osiągnie Białorusinka.

Ranking WTA "na żywo":

1. Aryna Sabalenka (Białoruś)

2. Iga Światek (Polska)

3. Coco Gauff (Stany Zjednoczone) - 5953

4. Jessica Pegula (Stany Zjednoczone) - 5306

5. Madison Keys (Stany Zjednoczone) - 4624

6. Jasmine Paolini (Włochy) - 4408

7. Jelena Rybakina (Kazachstan) - 4393

8. Qinwen Zheng (Chiny) - 3835

9. Paula Badosa (Hiszpania) - 3806

10. Emma Navarro (Stany Zjednoczone) - 3804

...

27. Magdalena Fręch (Polska) - 1712

34. Magda Linette (Polska) - 1504