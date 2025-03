Ważna informacja dla Polki! Wielka rywalka Igi Świątek za burtą Indian Wells

Jelena Ostapenko to jedna z najmniej wygodnych rywalek dla Igi Świątek. Z racji jej agresywnego, płaskiego stylu gry, Polka ma duże problemy, by przeciwstawić się jej na korcie. Dotąd obie zawodniczki mierzyły się ze sobą pięciokrotnie i za każdym razem górą była triumfatorka Rolanda Garrosa z 2017 roku.

Podczas tegorocznej edycji Indian Wells Świątek mogła trafić na Ostapenko w półfinale. Tak się jednak nie stanie. Łotyszka odpadła bowiem ze zmagań w Kalifornii już w 2. rundzie, podczas gdy w 1. fazie miała wolny los.

Rozstawiona z "26" tenisistka z Rygi przegrała 4:6, 4:6 z Xinyu Wang. Co prawda, to Ostapenko lepiej rozpoczęła spotkanie, odskakując przeciwniczce na 2:0, jednak dalsza część potyczki należała już do Chinki.

W każdym secie Wang była końcowo o krok przed Łotyszką, wywalczając awans do 1/16 finału Indian Wells. Tam 42. zawodniczka rankingu WTA zmierzy się z Jessicą Pegulą, która wyeliminowała Magdę Linette.