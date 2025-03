Iga Świątek - Dajana Jastremska. Kto wygrał? Wynik meczu

Iga Świątek kontra Dajana Jastremska to spotkanie trzeciej rundy prestiżowego turnieju WTA w Indian Wells. Jaki jest wynik meczu Świątek - Jastremska? Kto wygrał?

Raszynianka rozpoczęła zmagania na wyremontowanych niedawno kortach od spektakularnego zwycięstwa. 23-latka w zaledwie godzinę wygrała z Caroline Garcią 6:2, 6:0, dając tym samym rywalkom wyraźny sygnał, że jest w świetnej formie.

Rywalką Igi Świątek jest Dajana Jastremska. Ukrainka rozegrała już dwa spotkania, bo - w przeciwieństwie do Polki - nie miała wolnego losu w pierwszej rundzie. Nie przeszkodziło jej to jednak, by najpierw pokonać Yue Yuan, a później bez większych problemów zwyciężyć nad Ons Jabeur.

Świątek i Jastremska mierzyły się ze sobą tylko dwa razy. Każda z nich triumfowała po razie.

Świątek - Jastremska. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Iga Świątek - Dajana Jastremska zostanie opublikowany tuż po zakończeniu spotkania. Jego start zaplanowano na 19:00.

