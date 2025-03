W poprzedniej rundzie Świątek pewnie pokonał reprezentantkę Ukrainy, Dajanę Jastremską, triumfując w dwóch setach i oddając rywalce zaledwie dwa gemy.

Pewne było, że awans do ćwierćfinału Świątek powalczy z rywalką z Czech: albo z rozstawioną z numerem 15. Karoliną Muchovą, albo z Kateriną Siniakovą. W czeskim starciu górą okazała się Muchova i to ona będzie najbliższą rywalką tenisistki z Raszyna.

Muchova zajmuje obecnie 15. lokatę na liście WTA, a jej najwyższa pozycja to ósma, którą osiągnęła we wrześniu 2023. W obecnym sezonie Czeszka dotarła do półfinałów zawodów w Linzu i Dubaju. Z wielkoszlemowego Australian Open odpadła w drugiej rundzie.

Po raz ostatni Świątek i Muchova rywalizowały ze sobą podczas turnieju United Cup na początku 2025 roku. Wówczas górą była Świątek, triumfując w dwóch setach.

Świątek - Muchova. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Świątek - Muchova w Indian Wells? Jak na razie nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy zostanie rozegrany mecz Świątek - Muchova. Gdy tylko organizatorzy Indian Wells ogłoszą termin i godzinę meczu Świątek - Muchova, poinformujemy o tym w tym tekście.

BS, Polsat Sport