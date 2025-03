Co za mecz Świątek w Indian Wells! Totalna demolka i awans

Spotkanie między Igą Świątek a Karoliną Muchovą planowo miało rozpocząć się o godzinie 19:00. Wszystko jednak skomplikowały opady deszczu nad Indian Wells, przez które obie panie wyszły na kort z godzinnym opóźnieniem.

Kłopoty te nie wybiły z rytmu Świątek. Polka kapitalnie weszła w mecz i już na starcie przełamała Czeszkę po świetnej akcji zwieńczonej wolejem. Przewagę raszynianka powiększyła przy swoim serwisie. Kolejnego gema Muchova rozpoczęła od dwóch podwójnych błędów. Nie udało jej się odrobić różnicy, a Świątek prowadziła już 3:0.

Chwilę później wynik brzmiał 4:0. Bardzo dobrze funkcjonowało podanie Polki. Następnie zły impas w końcu zakończyła Czeszka, dopisując przy swoim nazwisku jedynkę. Na nic się to jednak nie zdało. Świątek najpierw triumfowała, gdy to ona wprowadzała piłkę do gry, a potem zdobyła kolejnego breaka, zamykając pierwszą partię. Muchova była bezradna, Świątek w fantastycznym stylu mijała ją, gdy ta próbowała skracać dystans i wybierać się do siatki.

Druga odsłona rywalizacji również rozpoczęła się pod dyktando Polki. Pięciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa szybko odskoczyła na 3:0. Tenis Świątek mógł się dziś podobać, kończyła forhendem, wolejem, dobrze serwowała, w jej repertuarze pojawiały się także takie zagrania jak wolej czy slajs. To ona przechylała na swoją korzyść szalę zwycięstwa w większości długich wymian.

Kolejną złą passę Muchova zakończyła natomiast w czwartym gemie, który padł jej łupem do zera. To była jednak tylko obrona przed "bajglem". Świątek nadal kontynuowała swój bardzo pewny marsz. Do końca pojedynku nie oddała już żadnego "oczka" na konto Czeszki, odnosząc wiktorię 6:1, 6:1 i awansując do ćwierćfinału Indian Wells.

O najlepszą czwórkę kalifornijskiego tysięcznika Polka zmierzy się z lepszą z dwójki Qinwen Zheng/Marta Kostiuk. Świątek podczas Indian Wells broni tytułu wywalczonego przed rokiem. Wtedy w finałowej potyczce okazała się lepsza wynikiem 6:4, 6:0 od Marii Sakkari. Raszynianka była najlepsza w Dolinie Coachella również w 2022.

Iga Świątek - Karolina Muchova 6:1, 6:1