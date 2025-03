Nie wszystko jest takie, na jakie wygląda. Iga Świątek zabrała głos

Po pokonaniu Czeszki Karoliny Muchovej 6:1, 6:1 w 1/8 finału tenisowego turnieju WTA 1000 w Indian Wells Iga Świątek podkreśliła, że choć jej zwycięstwa mogą wyglądać na łatwe, to wcale takie nie są. - To na pewno nie jest łatwe, chociaż potrafię sobie wyobrazić, że z zewnątrz tak to może wyglądać - cieszyła się dwukrotna triumfatorka tej imprezy.