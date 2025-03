Ranking WTA przed finałem w Indian Wells! Jaka jest różnica między Świątek a Sabalenką?

Polscy kibice mieli nadzieję, na świetny występ Igi Świątek w Indian Wells. Warto przypomnieć, że pochodząca z Raszyna zawodniczka broniła tytułu zdobytego w 2024 roku. Polka dotarła do półfinału imprezy za oceanem, jednak nie była w stanie awansować do najważniejszego etapu rywalizacji. Lepsza okazała się bowiem Mirra Andriejewa, która pokonała Świątek w trzech setach, tym samym zapewniając sobie awans do finału zmagań w Indian Wells.

Drugą finalistką jest jedna z największych rywalek Polki - Aryna Sabalenka. Urodzona w Mińsku tenisistka jak burza przechodziła przez kolejne etapy turnieju w Stanach Zjednoczonych. Białorusinka w pięciu tegorocznych meczach w Indian Wells nie przegrała ani jednego seta. Nic zatem dziwnego, że to właśnie ona będzie faworytką zbliżającego się pojedynku.

Jak wygląda sytuacja Świątek w rankingu WTA? Polka nie była w stanie obronić tytułu, a co zatem idzie punktów zdobytych w zeszłym roku w Indian Wells. Przez to raszynianka na swoim koncie w rankingu ma 7375 "oczek". W o wiele lepszej sytuacji znajduje się Sabalenka, która do tej pory uzbierała 9606 punktów, a jeżeli sięgnie po zwycięstwo w finale, to będzie ich miała aż 9956. Zatem przewaga Białorusinki nad resztą stawki cały czas się powiększa.

Należy jednak zaznaczyć, że przynajmniej na razie Świątek nie musi martwić się o stratę drugiego miejsce w ogólnoświatowym zestawieniu tenisistek. Na trzeciej pozycji plasuje się bowiem Coco Gauff z 6063 punktami na koncie.