Brutalna diagnoza Igi Świątek! Chodzi o problemy z emocjami

- Moim zdaniem ma problemy z pewnością siebie, co powoduje u niej frustrację, gdy sprawy nie idą po jej myśli - powiedziała 68-letnia legenda tenisa Martina Naratilova na temat Igi Świątek.

Iga Świątek przyzwyczaiła kibiców tenisa do zwycięstw. W ostatnim czasie Polka faktycznie dociera do znaczących rund turniejów, ale nie wygrywa.

Polka broniła tytułu na Indian Wells. To się nie udało - przegrała z sensacją turnieju, Mirą Andrijewą. Fanów bardziej od samej porażki Świątek, zaskoczyło jej zachowanie.

Raszynianka przy stanie 1:4 trzeciego seta agresywnie odbiła piłkę, podaną przez ball boya. Ta poleciała w kierunku trybun i niemal trafiła w jednego z młodszych sympatyków tenisa. Nerwowe zachowania z udziałem Świątek postanowiła skomentować Martina Navratilova.

- Pokazała swoją frustrację, którą częściowo skierowała na zespół. Nie do końca wiadomo, co powiedziała, ale w przyszłości będzie musiała lepiej radzić sobie z emocjami. Moim zdaniem, ma problemy z pewnością siebie, co powoduje u niej frustrację, gdy sprawy nie idą po jej myśli - powiedziała Naratilova, cytowana przez wtatennis.com.

Niedługo po zakończeniu Indian Wells Świątek opublikowała oświadczenie, w którym odniosła się do swojego zachowania na korcie.

"Prawdą jest, że dałam upust emocjom w sposób, z którego nie jestem dumna. Moim celem nie było jednak wycelowanie piłki w nikogo, a upust frustracji poprzez odbicie piłki w ziemię. Od razu przeprosiłam ball boya, złapaliśmy kontakt wzrokowy i obydwoje skinęliśmy do siebie głowami, gdy przeprosiłam za to, że wydarzyło się to blisko niego".

Teraz Polkę czekają przygotowania do turnieju WTA 1000 w Miami, które wygrała trzy lata temu.