Alexandra Eala zszokowała tenisowy świat. Kim jest 19-latka, która ograła Igę Świątek?

Droga Eali w Miami nie należy do najłatwiejszych, jednak do tej pory radziła sobie w najlepszy sposób z możliwych, nie tracąc nawet seta i zadziwiając tenisowy świat. W drugiej rundzie wyeliminowała rozstawioną z numerem 25. Łotyszkę Jelenę Ostapenko 7:6 (7-2), 7:5. Jeszcze większe wrażenie zrobiło jej zwycięstwo w trzeciej rundzie nad turniejową "piątką", mistrzynią tegorocznego Australian Open Amerykanką Madison Keys, którą pokonała 6:4, 6:2. 19-latce sprzyja również szczęście - do ćwierćfinału awansowała bez gry, bowiem jej rywalka w 1/8 finału Hiszpanka Paula Badosa wycofała się z rywalizacji.

Wygrane z Ostapenko i Keys były pierwszymi triumfami Eali z tenisistkami z czołowej 40. światowego rankingu. W Miami po raz pierwszy w cyklu WTA odniosła trzy zwycięstwa z rzędu. Jak się okazało, na tym nie koniec.

W środę Filipinka sensacyjnie wyeliminowała Świątek, wygrywając w dwóch setach z wiceliderką rankingu WTA. Dla Eali to największy sukces w dotychczasowej karierze.

"Nie wiem, co powiedzieć. Jestem w kompletnym szoku. To całkowicie nierealne" - powiedziała Eala w krótkiej rozmowie na korcie po meczu, w którym odniosła największy triumf w karierze.

Notowana na 140. miejscu w rankingu WTA 19-latka nie wzięła się jednak znikąd. W tenisa zaczęła grać jako mała dziewczynka, by spędzać czas z dziadkiem, który grał w klubie tenisowym i był trenerem jej brata i kuzynów. Dom rodzinny opuściła już w wieku 13 lat, by przenieść się do Akademii Rafaela Nadala w Manacorze na Majorce. Jedynym warunkiem jej rodziców, by pozwolić jej na tak daleki wyjazd, było wysłanie do akademii również jej starszego brata Miko.

W 2016 i 2017 roku wzięła udział w turnieju Wschodzących Gwiazd WTA w Singapurze. W 2020 roku jako 15-latka dotarła do półfinału juniorskiego French Open, a dwa lata później została mistrzynią juniorskiego US Open, w ćwierćfinale eliminując... Mirrę Andriejewą. 17-letnia Rosjanka w tym roku wygrała już dwa turnieje WTA 1000 w Dubaju oraz Indian Wells i obecnie jest notowana na szóstym miejscu w światowym rankingu.

Debiut w cyklu WTA Eala zanotowała w 2021 roku w kwalifikacjach do imprezy w... Miami. Wtedy po raz pierwszy przecięły się drogi młodej tenisistki z Filipin oraz Świątek, bowiem zawodniczki odbyły wspólnie na Florydzie trening.

Dwa lata później Eala otrzymała dyplom ukończenia Akademii Rafaela Nadala i przy tej okazji zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie właśnie z Hiszpanem oraz ze Świątek, która przyjechała do Manacoru tuż po zwycięstwie we French Open i wygłosiła wówczas laudację na zakończenie roku szkolnego.

Wygrana ze Świątek sprawi, że Eala lada chwila zamelduje się w czołowej "100" rankingu WTA.

O awans do finału w Miami zmierzy się z triumfatorką meczu Emma Raducanu - Jessica Pegula.

BS, PAP