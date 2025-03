Tak może wyglądać ranking WTA. Czy Iga Świątek ma się o co martwić?

Turniej WTA w Miami wkroczył w decydującą fazę. Nie zabrakło w niej dwóch czołowych tenisistek świata - Aryny Sabalenki i Igi Świątek. Po zakończeniu zmagań opublikowany zostanie nowy ranking WTA. Ile punktów straci Polka do Białorusinki?

Od dłuższego czasu czołowe miejsca w światowym notowaniu nie ulegają zmianie i zajmują je Sabalenka i Świątek. Polka próbuje "dogonić" 26-latkę z Mińska, ale na razie musi obchodzić się smakiem.

ZOBACZ TAKŻE: Półfinał w Miami nie dla Polki. Pięć gemów i koniec marzeń

Obie zawodniczki znalazły się wśród najlepszych w turnieju w Miami. Białorusinka awansowała już do półfinału zawodów, w którym zmierzy z Jasmine Paolini. Raszynianka o najlepszą czwórkę powalczy z kolei z Filipinką Alexandrą Ealą.

W wirtualnym rankingu WTA liderka za rywalizację w Miami zdobyła już 325 punktów, a jej stan punktowy wynosi 9931. Jeśli zwycięży nad Paolini, będzie ich miała 10191, a w przypadku wygranej w całym turnieju - aż 10541.

Jak wygląda sytuacja Świątek? 23-latka przystąpiła do Miami Open z 7375 "oczkami" na koncie. Obecnie w rankingu live ma ich już 7470. Jeżeli awansuje do półfinału, zainkasuje kolejne 175. W najlepszym możliwym przypadku, jakim jest końcowy triumf, Polka rozpocznie kolejny tydzień z dorobkiem 8255 punktów.



W tej chwili różnica między Świątek a Sabalenką wynosi 2461 punktów. W najbardziej korzystnej dla Polki sytuacji, czyli przy jej triumfie, a porażce Białorusinki w półfinale, strata zmniejszy się do 1676 "oczek". Jeżeli jednak to obecna liderka wygra, a raszynianka polegnie już w ćwierćfinale, przewaga 26-latki wzrośnie do ponad 3000 punktów.

Należy jednak zaznaczyć, że przynajmniej na razie Świątek nie musi martwić się o stratę drugiego miejsce w ogólnoświatowym zestawieniu tenisistek. Na trzeciej pozycji plasuje się bowiem Coco Gauff, która odpadła z rywalizacji w Miami po porażce z Magdą Linette w czwartej rundzie.