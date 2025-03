Jeszcze niedawno mówiono tak o Świątek. Jaka będzie reakcja Polki?

Rosjanka ma zaledwie 17 lat, a już zajmuje szóste miejsce w rankingu WTA. Jak zaznaczają dziennikarze - jest najmłodszą tenisistką nie tylko w pierwszej setce, ale do 140. lokaty! Na koncie posiada sensacyjne zwycięstwa w Dubaju oraz Indian Wells w tym sezonie. W tym drugim turnieju pokonała w finale Arynę Sabalenkę.

Niewątpliwie to właśnie Andrejewa jest największą gwiazdą kobiecego tenisa w ostatnich tygodniach, osuwając nieco w cień Sabalenkę i Świątek, mimo że obie nadal zajmują dwie pierwsze lokaty w rankingu WTA. Do sukcesów Białorusinki i Polki kibice oraz eksperci zdążyli się już przyzwyczaić, natomiast Rosjanka dopiero co weszła na salony.

Zdaniem byłego znakomitego tenisisty, Andy'ego Roddicka, to właśnie Andriejewa może niebawem zostać pierwszą "rakietą" świata i dominować gdziekolwiek nie zawita. A przecież jeszcze nie tak dawno w podobnym tonie wypowiadano się o Świątek.

- Co najbardziej mi imponuje w niej, to jej wytrzymałość psychiczna w grze przeciwko najlepszym na świecie. Myślałem, że do tego potrzeba czasu, bo nie jest łatwo pokonać takie zawodniczki jak Sabalenka czy Świątek, kiedy masz 17 lat. Nigdy nie kwestionowałem jej tenisa, ale widzę jaki zrobiła progres w serwisie w ostatnich kilku miesiącach. Jej sposób poruszania się na korcie to już światowa czołówka. W jej grze nie ma zbyt wiele dziur - przyznaje Roddick.

Amerykanin, który w swojej karierze wygrał m.in. US Open w 2003 roku i w tym samym sezonie był liderem rankingu ATP, nie ma wątpliwości, że kwestią czasu jest, gdy Andriejewa sama zostanie liderką rankingu WTA.

- Jej inteligencja na korcie jest niebywała, biorąc pod uwagę, że ma dopiero 17 lat. Mówiłem już o tym miesiąc temu, że dla mnie to przyszła liderka rankingu WTA, bez wątpliwości. Znakomicie radzi sobie na kortach o każdej nawierzchni. Dobrze radziła sobie rok temu na French Open i nie ma problemów z grą przeciwko najlepszym. Wszystko wskazuje na to, że prędzej czy później zostanie "jedynką" - zaznaczył.

Andriejewa w tym roku zanotowała kapitalną passę 13 meczów z rzędu bez porażki. W tym okresie dwukrotnie pokonała Świątek i Elenę Rybakinę, a także okazała się lepsza od Sabalenki. Jej seria została przerwana dopiero w Miami, gdzie uległa w 1/16 finału Amandzie Anisimowej.

