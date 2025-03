Iga Świątek nie ma ostatnio dobrej passy, przez co w mediach nie brakuje dyskusji na temat nie najlepszej dyspozycji wiceliderki rankingu WTA, która przyzwyczaiła kibiców do znacznie lepszej postawy. Bliżej jej relacji z psycholożką Darią Abramowicz przyjrzał się psycholog sportu, Dariusz Nowicki. Nie brakuje zdecydowanych wniosków.

Świątek i Abramowicz współpracują ze sobą od lat. W międzyczasie tenisistka zmieniła trenera, ale psycholożka nadal znajduje się w jej teamie. Gdy tylko wielokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych pojawia się na korcie, kamery telewizyjne pokazują obecną na trybunach kobietę.

Zdaniem Nowickiego relacja Świątek z Abramowicz znacząco odbiega od zwykłej relacji pomiędzy klientem a psychologiem.

- Gdybyśmy spojrzeli na tę relację tylko i wyłącznie z punktu widzenia stricte warsztatu psychologicznego, to rzeczywiście jest to relacja zaburzona, w której przekroczone są pewne granice dystansu zawodowego pomiędzy psychologiem, czy też psycholożką, a klientem lub klientką - przyznał otwarcie Nowicki w rozmowie z Interią.

Zdaniem eksperta taka relacja niekoniecznie musi dobrze wpływać na zachowanie Świątek, ale i Abramowicz.

- W naszej pracy zawodowej nie powinniśmy sobie pozwalać na aż tak bliskie relacje. Z tego względu, że to zaburza ocenę sytuacji. Niestety najwięcej błędów w postrzeganiu pojawia się wtedy, gdy są wzbudzone emocje. Obojętnie, czy to będą emocje natury pozytywnej czy negatywnej, wówczas popełniamy błędy w trafności obserwacji. Pewien dystans psychologiczny w stosunku do klienta, jakim jest zawodnik czy w ogóle do zespołu szkoleniowego, który znajduje się przy zawodniku lub drużynie, jest niezbędny. Ktoś w tej grupie musi zachować pewien rozsądek i samokontrolę emocjonalną, a najbardziej taką osobą powinien być psycholog. O ile trenerzy pozwalają sobie na dosyć duże emocje w sytuacjach startowych, będąc współuczestnikiem tego wydarzenia, o tyle zawodowo zajmujący się psychologią sportu psycholog powinien umieć zachować dystans i nie wchodzić w emocje. Tylko wtedy będzie mógł skutecznie funkcjonować w ramach swoich zawodowych kompetencji - przyznał.

Przypomnijmy, że 23-latka w niedawnym turnieju WTA w Miami odpadła w ćwierćfinale po sensacyjnej porażce ze znacznie niżej notowaną Alexandrą Ealą. Wcześniej Polka dwukrotnie uległa Mirze Andriejewej - w ćwierćfinale WTA w Dubaju oraz w półfinale WTA w Indian Wells.

