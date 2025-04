Ogromny sukces polskich tenisistek! Zrobiły to po raz pierwszy w historii

W poniedziałek został opublikowany najnowszy ranking WTA. A w nim... utrzymanie pozycji przez Igę Świątek oraz awans Magdaleny Fręch i Magdy Linette do czołowej "30"! Nigdy wcześniej nie doszło do takiej sytuacji, by w tym samym momencie aż trzy polskie zawodniczki znajdowały się tak wysoko.