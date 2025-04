Wprowadził Świątek do TOP10. Teraz został bez pracy

Sierzputowski zaczął trenować Galfi w grudniu ubiegłego roku. Węgierka jest tryumfatorką juniorskiego Wimbledonu i US Open, ale jako seniorka nie potrafiła nawiązać do tych sukcesów. 26-latka najwyżej dotarła na 79. miejsce w rankingu. W momencie rozpoczęcia współpracy z Polakiem była na 141. pozycji, teraz plasuje się na 149. miejscu.

Jak się okazuje - Sierzputowski nie pracuje już z Galfi.

– Współpracowaliśmy krótko, bo po prostu się nie dogadywaliśmy, mieliśmy inne podejście, inne spojrzenie – wyjaśnił Polak w rozmowie ze Sport.pl.

Współpraca zakończyła się półtora miesiąca temu. Szkoleniowiec jest obecnie bezrobotny, nie ma podpisanej umowy z żadnym zawodnikiem i żadną zawodniczką. Sport.pl ustalił jednak, że mężczyzna kogoś trenuje - dane osobowe pozostają nieznane.

Sierzputowski do 2021 roku prowadził Świątek. To właśnie z nią odniósł wielkie sukcesy, jakimi były: zwycięstwo w Rolandzie Garrosie w 2020 roku, wygranie WTA 500 w Adelajdzie i WTA 1000 w Rzymie. To z nim polska tenisistka weszła do najlepszej dziesiątki światowego rankingu kobiecego tenisa.

Gabriela Mikulska, Polsat Sport