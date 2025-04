Jest decyzja Świątek w sprawie prestiżowego turnieju. Tego można było się spodziewać

Świątek w Rzymie wygrała w sumie trzykrotnie i teraz też będzie jedną z faworytek do zwycięstwa. Warto bowiem przypomnieć, że zmagania w "Wiecznym Mieście" toczą się na kortach ziemnych, a więc ulubionych dla Polki. Próbą generalną przed turniejem we Włoszech będzie rywalizacja w Stuttgarcie, gdzie również wiceliderka rankingu WTA ma się pojawić.

23-latka obecnie szlifuje formę przed sezonem na kortach ziemnych. Pragnie skupić się na treningach po nie najlepszej pierwszej części sezonu, kiedy to nie udało się jej wygrać żadnego turnieju. Z tego powodu Świątek zrezygnowała z występu dla reprezentacji Polski podczas najbliższego Billie Jean King Cup w Radomiu, gdzie Biało-Czerwone powalczą z Ukrainkami i Szwajcarkami.

Z kolei WTA w Rzymie to jeden z istotniejszych etapów przygotowań do French Open, czyli drugiego wielkoszlemowego turnieju w kalendarzu. W tym pierwszym, w Australian Open polska singlistka dotarła do półfinału.

Warto podkreślić, że w Rzymie oprócz Świątek wystąpią Magdalena Fręch oraz Magda Linette.

