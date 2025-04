Szykuje się rewolucja w tenisie. Ogromna zmiana, tego jeszcze nie było

Podczas poprzednich igrzysk tenisiści ziemni rywalizowali w trzech kategoriach - singlu, deblu i mikście. W Los Angeles dwie pierwsze rubryki pozostają bez zmian, ale w przypadku trzeciej zmieniła się nomenklatura. To już nie mikst, a "zawody mieszane". Co to oznacza? Do najnowszych informacji dotarli dziennikarze "Przeglądu Sportowego Onet".

ZOBACZ TAKŻE: Wielki sukces polskiego tenisisty! Co za powrót



- Obecnie dyskutowane są dwie opcje: utrzymanie rozgrywek mikstów lub potencjalnie nowe zawody drużyn mieszanych - powiedział polskiej gazecie Chris Smith z działu komunikacji ITF (Międzynarodowej Federacji Tenisowej). To właśnie ta instytucja odpowiada za organizację turniejów tenisowych podczas igrzysk olimpijskich.



O szczegółach Smith nie opowiedział. "Przegląd Sportowy Onet" sugeruje jednak, że tajemnicze nowe zawody miałyby być przeprowadzone na wzór United Cup. To oznaczałoby, że drużyny rozgrywałyby między sobą trzy mecze w ramach jednej rywalizacji: singiel panów, singiel pań i mikst.



Obecnie mikst wygląda natomiast tak, że pary z danych krajów mierzą się po prostu ze sobą w ramach jednego spotkania. Taka formuła obowiązuje od 2012 roku, czyli od igrzysk w Londynie.



Przypomnijmy, że w ramach reprezentacyjnych rozgrywek w United Cup Polska dwukrotnie w ostatnich latach dotarła do finału. Liderami naszej kadry są Iga Świątek i Hubert Hurkacz.