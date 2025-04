Ostapenko w pierwszym secie prowadziła już 5:3, jednak Navarro zdołała doprowadzić do wyrównania po 5. Ostatecznie o jedno przełamanie więcej zanotowała Łotyszka i to ona triumfowała w pierwszej partii. Początkowo równie wyrównana była druga odsłona, jednak jej druga połowa należała do 11. na świecie tenisistki z USA, która przełamała rywalkę, co dało jej zwycięstwo 6:3.

Decydujący set należał już całkowicie do 27-letniej zawodniczki z Rygi. Navarro co prawda zdołała ją raz przełamać, ale sama straciła podanie trzykrotnie.

Ostapenko to najtrudniejsza obecnie rywalka Świątek - wygrała wszystkie z ich pięciu dotychczasowych meczów, m.in. w półfinale tegorocznej edycji turnieju w Dausze.

Po raz pierwszy tenisistki te spotkają się jednak na ulubionej nawierzchni Polki, czyli na kortach ziemnych. Wiceliderka światowego rankingu właśnie na "mączce" m.in. czterokrotnie triumfowała w wielkoszlemowym French Open. Łotyszka, obecnie notowana na 24. miejscu na liście WTA, na obiekcie im. Rolanda Garrosa w Paryżu również zwyciężyła, ale tylko raz. To jej jedyne zwycięstwo w imprezie rozgrywanej na ceglanej nawierzchni.

23-letnia Świątek w Stuttgarcie triumfowała w 2022 i 2023 roku. W tej edycji w pierwszej rundzie miała "wolny los", a w drugiej pewnie pokonała Chorwatkę Janę Fett 6:2, 6:2. W czwartek nie grała, a wolny czas wykorzystała na... obejrzenie meczu swojej kolejnej rywalki. Wraz ze swoim trenerem Wimem Fisette pojawiła się na trybunach podczas spotkania Ostapenko z Navarro.

Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Jelena Ostapenko na Polsatsport.pl.

BS, PAP