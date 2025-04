Koszmar Świątek! Znów będzie uziemiona na kilka miesięcy. Wszystko przez zeszły sezon

Aryna Sabalenka znów powiększyła swoją przewagę nad Igą Świątek w rankingu WTA. Białorusinka awansowała do finału turnieju w Stuttgarcie i już teraz ma na koncie 10 758 punktów. Jeśli w poniedziałek pokona Jelenę Ostapenko, dorzuci do swojego dorobku kolejnych 175 "oczek". Co gorsza dla Polki - przez cały sezon na mączce Świątek nie będzie miała jak odrabiać strat. W zeszłym sezonie wygrała bowiem w Madrycie, Rzymie i Paryżu.