Eala w pierwszej rundzie pokonała Bułgarkę Wiktorię Tomową 6:3, 6:2. Świątek miała "wolny los" i zmagania w Madrycie rozpocznie od drugiej rundy.

Świątek niedawno niespodziewanie przegrała z 19-letnią Ealą 2:6, 5:7 w ćwierćfinale imprezy w Miami, więc nadarza się okazja do rewanżu.

"Iga jest spektakularna. Doprowadza cię do granic możliwości. Uwielbiam jej intensywność i pracę nóg, to coś, na co chcę bardziej zwrócić uwagę, żeby zobaczyć, jak mogę się od niej uczyć. Jej serwis też jest naprawdę dobry" - komplementowała rywalkę Eala.

Świątek - Eala. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Świątek - Eala? To z pewnością niezwykle ciekawi kibiców tenisa i najlepszej polskiej tenisistki. Mecz Świątek - Eala zostanie rozegrany w czwartek 24 kwietnia. Spotkanie Świątek - Eala będzie drugim tego dnia na korcie Manolo Santana Stadium - Świątek wyjdzie na arenę po meczu Andreeva - Bouzkova, które rozpocznie się o godzinie 13.00.

