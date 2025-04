Iga Świątek zrobiła to w pierwszym secie! Błyskawiczna reakcja WTA

Mecz Igi Świątek z Dianą Sznajder to prawdziwy emocjonalny rollecoaster. Po wyśmienitym pierwszym secie w wykonaniu Polki rosyjska tenisistka wróciła do gry i odwróciła losy spotkania doprowadzając do trzeciej partii. Ostatecznie awans do ćwierćfinału zapewniła sobie raszynianka.

Znacznie więcej uwagi poświęcono jednak pierwszej części rywalizacji, gdzie Świątek grała jak z nut. Polka w czwartej rundzie turnieju w Madrycie popisała się niecodziennym i spektakularnym zagraniem, które błyskawicznie obiegło świat.

Do zakończenia meczu nie czekał nawet oficjalny profil WTA, który opublikował film z prostym przekazem „IGA!”. Wyśmienite zagranie tyłem do siatki skomentowało wielu internautów, którzy nie mogli wyjść z podziwu.